Jon Uriarte señala la frase clave para que tu jefe te suba el sueldo: Expósito desvela si lo han hecho con él

Un empleado de una multinacional ha sufrido una estafa de 23 millones de euros tras una videollamada de su jefe. Al parecer, el hombre pensaba que hablaba con su superior cuando, en realidad, detrás de la cámara se escondían unos ladrones que habían conseguido fingir ser el jefe gracias al 'deepfake'.

A través de un vídeo en el que se muestran imágenes falsas, normalmente, con el rostro de una persona y un gran realismo, consiguieron engañar a este empleado. Y es por eso, que el director de La Linterna, Ángel Expósito, y el comunicador, Jon Uriarte, han querido ayudar a frenar futuras estafas y han indicado cómo saber si tu jefe es una máquina.

Cuando Uriarte ha entrado, ha pedido bajar la música porque afirma que desde el programa han intentado “saber si Ángel Expósito es un ser humano, o es una réplica”. A lo que el director ha respondido que tiene “dudas, a veces”. Asimismo, ha seguido diciendo que lo suyo no es inteligencia artificial, sino “inteligencia sublime”.





“Las máquinas hablan raro, pero bien”

A la pregunta de cómo saber si es o no una inteligencia artificial, Jon asegura que la clave está en “la forma de hablar”, y Ángel ha querido poner de ejemplo que si le pides al jefe “un aumento de sueldo, no se va por las ramas, la máquina sí”.

Por otro lado, el comunicador indica que si es una máquina “tendrá los códigos para saber cómo actuar contigo con frialdad”. Pero según Ángel, un jefe “de carne y hueso” lo que va a hacer es evitar “problemas mayores”. Sobre si funciona la técnica para que te suban el sueldo, de amenazar al jefe mintiendo a los compañeros de que si te lo han subido, Uriarte le pregunta si ha hecho o le han hecho eso, y este le responde que no: "No se atreven".

Conforme señala Uriarte, “las máquinas hablan raro, pero bien” porque no tienen errores de gramática y el presentador especifica que la “Real Academia se ha preocupado por ello”.





Uriarte le pregunta a Expósito quién es el dueño de su casa

No obstante, Jon resalta que si el jefe no sabe expresarse bien “tampoco conviene decírselo, sea humano o máquina”, y dice que esto va por Expósito, que es “muy de corregir a la gente”. A lo que el director del programa entre risas confiesa: “En casa me regañan”. Y añade, “corrijo y punto, ¡que aprendan, que estudien!”

Al mismo tiempo, el comunicador admite que “las máquinas rigen nuestra vida” y le pregunta a Ángel quién es el dueño de su casa, “además del banco”. Este le responde, sin lugar a dudas, que “la tecnología”.

Por último, llegan a la conclusión de que cada vez es más difícil diferenciar si un jefe “es real o una máquina”. Y a esto Ángel sostiene que a veces la gente le dice “qué pasa máquina, y tienen razón” porque él se lo considera en la acepción que no es robótica de la palabra.