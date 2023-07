Ángel Expósito explica la situación en la que se encontrará Felipe VI en la ronda de consultas: "Un papelón"

Menudo papelón el del Rey Felipe en las próximas semanas y, si no, en los próximos meses. La situación de la política española es endiablada, así lo hemos querido los votantes, así lo quiere el sistema parlamentaria y así lo quieren los partidos. Pero, desde el punto de vista constitucional es el Rey Felipe quien ha de proponer a las Cortes un candidato a presidente del Gobierno. A partir de ahí, lo más lógico es que proponga al más votado de las elecciones, con claridad, que es Núñez Feijóo, a sabiendas de que no va a sumar, y lo sabe el propio Núñez Feijóo.

Se pone en marcha la maquinaria y el calendario y, el segundo con opciones, saldría después del propio Núñez Feijóo. ¿Ese quién es? Pedro Sánchez. A todo esto, ¿cuál es el problema? Que en la ronda de consultas, cuando el Rey se reúna con los distintos partidos políticos nos vamos a encontrar con que buena parte de las formaciones que van a apoyar con seguridad a la segunda de las opciones, que es Pedro Sánchez, no van a ir ni siquiera a la reunión con el Rey Felipe. Me refiero a Bildu, a ERC, vete a saber el PNV y no te digo Puigdemont... ¿Te imaginas la foto de Puigdemont con el Rey Felipe en Zarzuela?

Ese es el panorama. La política española es un disparate, la política parlamentaria está endiablada y el Rey Felipe tiene un papelón absolutamente impagable.

El análisis del Tron de Ferraz



Sobre otros temas se pronunciaba también este lunes Expósito en su sección 'El paseíllod el Tron' en Herrera en COPE: "Hay varias lecturas (hoy es el típico día para intentar rascar un poquito). Yo saco tres o cuatro conclusiones y alguna duda, creo que razonable. Una, seamos sinceros, España -por poner un titular con un puntito de provocador-, o gran parte de España perdona absolutamente a Txapote. Lo siento mucho, pero es así, lo de Batasuna -con seis escaños en el Congreso-, me parece un dato tan impresionante como para pensárselo”.

“Lo apuntaba Marc Vidal hace un rato, ¿económicamente esto es bueno para España con la Comisión apretando?, que va a apretar con la que está cayendo en el mundo y dependiendo de esta panda. ¿Visteis ayer a María Jesús Montero en el andamio en la puerta de Ferraz? Eso erá para verlo, eh, ¡Dios mío de mi vida qué nos está pasando!”

“En fin, el tema de Puigdemont, ¿os imagináis, no es un ejercicio absolutamente descabellado ya lo hizo Pedro Sánchez con Junqueras y compañía, os imagináis que Sánchez le dice a Puigdemont venga tranquilo, indulto? ¿Qué hace Puigdemont? Porque ayer lo dijo muy clarito de aquella manera en el tuit, "no hacemos nada a cambio de nada y si le dice tú tranquilo que te indulto en cuanto te condenen, claro, pero para eso tienes que venir"”.