La nueva ley de servicios de Atención a la Clientela ya está aprobada. Entre otras cosas, limita la hora de espera en llamadas telefónicas a 3 minutos.

Y es que, en 3 minutos, se pueden hacer bastantes cosas y el director de La Linterna, Ángel Expósito, y el comunicador, Jon Uriarte, quieren demostrarlo.





Para empezar, Jon ha querido saludar a todos los que trabajan como teleoperadores porque “no debe ser agradable lo de las llamadas”. Y también, afirma que por eso “muchos españoles no lo quieren o no valen para ese trabajo”.

Asimismo, el comunicador le espeta a Ángel que no le ve para trabajar en un 'call center', pero el director confiesa que no tiene paciencia para coger una llamada “imagínate para llamar”.





Volviendo a los 3 minutos, cualquier gestión deberá ser atendida en esa franja de minutos, y Ángel añade que “también deberá existir una opción a la máquina habitual que con una voz grabada, pues te da varias opciones”.

Jon ha contado en el programa una historia “verídica”, como su amigo Javi fue a un hotel a las siete de la mañana y “pidió que le despertarán a las siete y cuarto”, algo sorprendente. Y tal y como sostiene Ángel, según los japoneses, “las buenas siestas” no duran más de 10 minutos.





Por otro lado, Uriarte sigue hablando de la nueva ley y subraya que se podrá pedir que “atienda una persona especializada en tu problema o tu queja”. A lo que Expósito señala que viene muy bien “porque hay gente que va por la vida muy despistada”.

Y también, cambia el tiempo en solucionar un problema, conforme explica Uriarte, pasa de “30 a 15 días hábiles”. Pero Expósito dice que no se lo cree nadie, y añade que “en teoría eso vendría bien porque hay gente que tiene prisa y no quiere que la solución llegue tarde”.