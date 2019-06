Jon Uriarte: ''Recordamos a otros españoles ilustres''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Rafa Nadal es el español que más portadas ha ocupado. Una alegría que nunca viene mal, porque estamos faltos de este tipo de genios. ¿No hay más españoles de los que sentirnos orgullosos? Jon Uriarte cree que sí.

Nadal es señor en la derrota, humilde en la victoria y nunca ofende a nadie. Lo que viene siendo el típico español. Es verdad que hay otros españoles que merecen el título de ilustres, como uno que conocimos en el estrecho de Gibraltar. En esta línea de personalidades que merecen un lugar en el Olimpo hispano está un ser tan pequeño como complejo. Nos referimos a alguien que incluso lució laureles. La fama de Jordi Pujol fue más allá de cultura y países.

El listón sabemos que está muy alto, pero hay otros españoles que merecen la pena. Por ejemplo nuestra experta en química, que si no hay ganado el Nobel es porque todo está amañado. Hablamos de 'La he liado parda'. Lo cierto es que el número de personas que han dejado el pabellón de España alto, sin necesidad de coger una raqueta es muy elevado. Le basta con gritar 'no' más fuerte que un juez. Por ejemplo, la pedazo de estrella de Willy Toledo.

En el pasado este país también tuvo relevancia internacional. Hay quién incluso ayudó a mejorar el mundo. A bote pronto nos hemos acordado de el Doctor Rosado.