Jon Uriarte: ''¿Quieren la independencia de España o de la Galaxia entera?''

Puigdemont y Torra anuncian la inauguración para el 30 de octubre del Consejo de la República. ¿Esto no era de Star Wars?¿Quieren la independencia de España o de la Galaxia entera? Jon Uriarte tiene la respuesta.

De los creadores de la Guerra de la Galaxia llega: el Consejo de la República. Lo cierto es que Star Wars y el Procés tienen mucho que ver. No está claro cómo y cuándo empezó pero lo tiene todo. Empezó con ''Han Puigdemont Solo'' y antes del él, Luke Arthur Skywalker pero la cosa se enredó. También estaba el simpático Torra Chewbacca que al principio escribía tweets muy bestias porque creía que no le entendían pero luego rectificó, o no...

Esta galaxia tiene Rey y princesas. En la peli de Luke, la princesa mandaba pero sin duda debería pedir ayuda a Obi-wan Kenobi, que en esta versión tiene un acento un tanto peculiar. Es un jedi que se retiró o que le retiraron. Esta claro que la idea de crear el Consejo de la República de Puigdemont y Torra no es casualidad.

Los personaje secundarios también tienen mucha importancia en esta versión, como es C-3PO o R2-D2 Pablito. A esta saga no le falta de nada.