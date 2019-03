Jon Uriarte: ''Nos aprovechamos de que el jefe no está''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Apenas hemos arrancado 'La Linterna' de hoy lunes 25 de marzo y hemos empezado ya con un problema, porque no está Ángel Expósito y en ausencia del jefe pues alguno quiere darle leña, en concreto Jon Uriarte.

Uriarte ha querido aprovecharse de que no esta el jefe para defender a sus 'compis'. Y en primer lugar a Mamen Vizcaino, que en los primeros días de septiembre ya la saludaba de una manera especial. Lo de cambiar el nombre o el apellido no es lo único que hace el jefe supremo. Ese que nos ilumina con su linterna. Hablamos de sus problemas con las horas, que se han convertido en contagiosos. Se hace extraño mirar por la redacción y que Expósito no esté. Pero aunque el se vaya muy lejos, tú pones la radio y ¿quién aparece? El jefe supremo.

Otra cosa que hemos querido abordar es el tema de los galardones que lleva encima. Ha ganado más copas, premios o medallas que Nadal, y eso desespera a su familia. Ya no le quedan estantería donde colocar todo eso. Es normal que a este hombre se le pasen los días volando, porque el cuenta las semanas por premio. Lo que le genera una confusión, también con los meses del año.

Mientras damos cera al jefe aprovechando que tenía el día libre por asuntos propios, aunque seguro que ha tenido el dial puesto, cuando regrese tendremos doble dosis de 'El Tron'.

Y nos hacemos una preguntas: ¿lo sabemos todo sobre Ángel Expósito o lleva una doble vida?