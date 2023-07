Jon Uriarte desvela la escena de 'Verano Azul' que más le marcó más allá de Chanquete: "Fue noticia en España"

Tras un intenso inicio marcado por la campaña política y las elecciones generales, podemos decir que tras la resaca electoral comienza por fin el verano. Según Jon Uriarte estaba siendo un mes de julio raro debido a los comicios del día 23, pero por fin ha llegado el momento de estar pendientes única y exclusivamente de cosas tan veraniegas como el ciclismo, el mercado de fichajes o, incluso, hacer como Marilyn Monroe y meter la ropa interior en la nevera, algo que, según Uriarte puede servir para “refrescar un poco las partes nobles”.

Por lo tanto, hoy día 25 de julio podría equivaler al primero de mes, porque mucha gente ha tenido que retrasar el comienzo de sus vacaciones a este día, y ha empezado a dejar atrás el ruido de las grandes ciudades para empezar a buscar el silencio y la tranquilidad de la montaña o la playa, aunque en esta última a veces el bullicio sea incluso mayor que el de los grandes núcleos urbanos.

Es posible que haya más complicaciones para encontrar sitio en la arena que ningún año, y lo mismo se puede aplicar para los techos bajo los que cobijarse durante estos días, ya que la ocupación hotelera está hasta arriba, aunque la gente que disponga de apartamento vacacional no tendrá ese problema, pero puede enfrentarse a otros. Como decía Dani Rovira en uno de sus monólogos, “hay gente que se compra un piso en primera línea de playa y se lo compra con el balcón hacia atrás, luego ponen excusas como que si le pones un espejo se ve todo”. Eso por no hablar de, como dice Uriarte, las personas “que se compran una casa de vacaciones, pero lo hacen a 30 kilómetros de la playa y luego te dicen que en coche está al lado, aunque esté en otra ciudad”.

"Prefiero quedarme en el chiringuito"

Por si todo esto fuese poco, parece que no vamos a tener, una vez más, un verano tranquilo: Venimos de varios veranos con pandemias, el pasado todavía nos estábamos acostumbrando y este ha tocado ir a las urnas. Hay a quien hasta se le ha olvidado lo que es la playa, la arena e incluso caminar descalzo, cosas que, sin embargo, no convencen a todo el mundo. Leo Harlem, por ejemplo, se queja de que “lo que menos molesta en la playa es la arena. Tienen que inventar una esterilla que filtre las colillas, las latas, las avispas, los pesados con el radiocasete... El tema playa está por desarrollar, mientras no pongan moqueta y aire acondicionado prefiero quedarme en el chiringuito”, una opinión que comparte Jon Uriarte.

Antes, en julio y agosto pasaban otras cosas, como estar pegados a la televisión pendientes de 'Verano Azul'. Una serie que capitulo tras capítulo daba noticia en España. Uriarte por ejemplo, recuerda la exclusiva de cuando Beatriz se hizo mujer con aquel precioso poema: “Que ni el viento la toque...”

Gracias a Dios ya podemos dar por inaugurado el verano de 2023, uno en el que con tanto jaleo no nos ha dado tiempo a decidir ni siquiera cuál es la canción del verano, así que habrá que tirar de canciones del pasado como, por ejemplo, 'Aquel verano' de Marisol.