Jon Uriarte: ''COPE te desvela otras cosas que puede hacer el PSOE según el CIS''

Jon Uriarte analiza con Mamen Vizcaíno una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Contamos en exclusiva algunas cosas que no se ha atrevido a publicar el CIS como que Sánchez ganaría las elecciones de la comunidad de “La que se Avecina” y que Pedro Sánchez ha fichado por el Real Madrid, aunque se ha hecho de forma muy discreta. Advertimos que hay datos en este CIS que impactan, por ejemplo, según Tezanos Sánchez va a lograr que se hable en todo el planeta con lenguaje inclusivo. El líder socialista también acabará con el problema demográfico no solo de España, sino de Europa y lo va a hacer de forma personal.

Además, el PSOE lograría votos hasta de los difuntos, también en eso se va a empeñar personalmente Sánchez. El CIS asegura que el PSOE también ganaría en el resto de las Galaxias, es más, el socialista Simancas ya ha hablado con ellos y nos ha traído las respuestas. No solo el éxito de Sánchez recorre planetas, también puede viajar en el tiempo. Es tan abrumadora la subida del PSOE, según el CIS, que ya en el NODO lo auguraban allá en su día.

Con el CIS de Tezanos, Sánchez no tiene techo ya que encada encuesta sube más, tanto que para no andar repitiendo elecciones vamos a ir al futuro, al momento en el que consigue la mayoría absoluta. Hay que decir que no todo el mundo votaría a Sánchez según el CIS, siempre hay alguien, llámalo raro, que no le va a votar.