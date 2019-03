Jon Uriarte: ''COPE ayuda a los señores de la túnica y el birrete a ejercer con fundamento la abogacía''

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

Una jornada más. El juez Marchena ha tenido que recordar a los abogados del procés que un juicio es una cosa y un mitin otra. Lo que nos ha llevado a elaborar un decálogo: 'COPE ayuda a los señores de la túnica y el birrete a ejercer con fundamento la abogacía'. Y para ello, ¿quién mejor que Jon Uriarte?

Para empezar hay que recordar la última bronca del juez Marchena a los abogados del procés. Ojo a cómo terminaba este memorable momento. Da la sensación de que algunos de los presentes en este juicio no son conscientes de lo que significa estar ahí y no solo los acusados, los testigos tampoco entienden lo que es una citación y lo que significa.

No entendemos esa actitud tranquila y como le pueden decir como si nada el juez que determina las cosas. ¿Y los abogados tiene largo recorrido y experiencia como para un juicio así? La verdad es que deberían, pero a veces da la sensación de que hasta ahora habían defendido casos más sencillos.

También esta claro que la estrategia de la defensa es clara. Irse por peteneras y si para eso tienes que no responder a la acusación, pues no respondes y si lo haces pues de aquella manera. Y hablando de preguntas, ¿y las pruebas? porque todo buen abogado intenta que las que están no importa y las que no están nunca se echan de menos. De hecho la clave está en extraviar algunas pruebas, eso sí con gracia y con salero.

Por cierto, no hace falta buscar un buen abogado en Cataluña, a veces están mucho más cerca de los acusados.