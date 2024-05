Jon Uriarte compara a Expósito con uno de los actores más polémicos y su reacción le impacta: "Directo"

Hoy es 31 de mayo y, no, no te estamos diciendo algo que desconozcas. No te lo aclaramos porque queramos decirte cuál es la fecha del día de hoy, o porque queramos aclararte algo, sino porque es un día de lo más especial para los amantes del cine. Y es que hoy, hace 94 años, nació uno de los actores más queridos (y a veces más polémicos) de Hollywood que nos ha dado infinidad de películas.

Gran Torino, Los puentes de Madison, Harry el Sucio o la Trilogía del dólar tienen algo en común, aparte de que son películas fascinantes. Y es que están protagonizadas por Clint Eastwood, un actor que ha dado mucho al séptimo arte y que es de lo más aclamados.

Hay que decir que, a día de hoy, y pese a su edad, se conserva estupendamente y sigue dándonos momentazos en todas las alfombras rojas a las que acude que, por cierto, no son pocas. Por eso, en La Linterna, queremos rendirle homenaje a una de las figuras más importantes del cine.





Y, quien mejor para hacerlo, que Jon Uriarte. Y es que al colaborador vasco nunca le falta chispa para comentar los temas de actualidad o, los temas a secas. Por eso mismo, no podíamos dejar de celebrar el cumpleaños de este héroe del cine, que con él. Ojo, porque ha dado para mucho.

La comparación con Expósito que ha provocado una gran reacción

Para empezar, Jon Uriarte hablaba de Clint Eastwood como su "héroe", sobre todo, por lo bien que se conserva. De hecho, él mismo decía de sí mismo, que aunque no tenga tantos años, se acerca más a los 94 años que el propio Eastwood.

Ha querido recordar su figura y ponerla en valor diciendo que todos sus personajes, sin duda, tienen algo en común: "siempre han tenido mucho genio". Y si no, escucha los cortes que han puesto en La Linterna recordando muchas de las películas que ha protagonizado Eastwood. Sí, mucho genio, y también, muchas palabrotas.

Es tan directo y sin pelos en la lengua, que Uriarte lo ha comparado con el director de La Linterna.Y, sí, por supuesto, la reacción del propio Ángel Expósito no se ha hecho esperar. Porque sí, la comparación le ha encantado.

"Voy a usar todas las frases los próximos días, yo soy muy Clint, él es un tío directo" decía orgulloso Ángel Expósito. Y oye, por qué no, podrían a llegar a ser dos personas muy parecidas según se mire.

¿Era un doble?

Sin duda, si algo le caracteriza a Clint Eastwood, es que es un tío directo, que habla sin tapujos y, muy, muy duro. Sí, sus personajes suelen ser tipos muy duros, y no solo físicamente, con los que convendría no meterse. Sin embargo, aunque esa sea la tónica general en las películas de Eastwood, también ha llegado a mostrar su lado más tierno.

"Otro aspecto es que siempre, por lo que sea, es un tipo duro, pero sobre todo romántico, también a su poética forma de hablar. Por no hablar de su forma de tratar a ciertas personas" decía con cierta sorna Uriarte.

"Clint Eastwood es muy suyo, y no hace amigos así como así. Es borde, muy borde, pero con todo el mundo por igual" llegaba a decir Ángel Expósito. Sin embargo, sí, el actor ha sabido mostrar su lado más sensible y humano.

Te hablamos, por supuesto, de Los puentes de Madison. Aunque, como dice Expósito, él cree que se trataba de un doble.

"Es como ver una peli de De Niro y decir y dónde están los mafiosos" decía irónico Jon Uriarte.