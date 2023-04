Jorge, el vecino de León cuya vida es similar a una famosa película de Clint Eastwood: "Se siente reflejado"

¿Te has sentido alguna vez reflejado en el protagonista de alguna película? Concretamente, en La Linterna contaba su historia este viernes Jorge, un vecino de la ciudad de León, quien bien podría pensar que una famosa película del director de cine estadounidense Clint Eastwood, que acaba de anunciar que está en marcha la que será su última película en su carrera, está inspirada en él.

Eastwood es uno de esos actores 'de toda la vida'. Desde sus éxitos Western (quién no recuerda 'El bueno, el feo y el malo') hasta una de sus últimas películas, 'Cry Macho'. Tiene casi 93 años y no para de sumar éxitos como actor y director. Si te dijera que pensases ahora en una de sus películas más recientes, quizás te venga una a la cabeza, una que "cuenta una historia en la que Jorge Mata se ha sentido más de una vez reflejado", como explicaba esta semana Ángel Expósito en La Linterna.









Jorge y su historia 'a lo Clint Eastwood'



Jorge Mata tiene 52 años y es celador en el Hospital Universitario de León. Una vida que cambió radicalmente en 2003. y que ahora dedica a ayudar a los demás, pero que en otro tiempo fue muy diferente. Al igual que Maggie, la protagonista de 'Million Dollar Baby', Jorge quería dedicarse al boxeo de manera profesional.

Comenzó muy joven a entrenar y, tras mucho esfuerzo y sacrificio, lo consiguió. Ahora han pasado 20 años desde que Jorge se hizo con el titulo de Campeón del Mundo de boxeo, en la categoría de peso paja, que son los 47 kilos. Todos los pasos previos hasta hacerse con este galardón -cada entrenamiento y combate luchado- los recuerda como el mejor momento de su vida, como explica en COPE: "Empecé en el boxeo en el campo amateur en el equipo madrileño, recuerdo a todos mis compañeros con mucho cariño, quizás es la época que recuerdo con más cariño".









Al poco tiempo comenzó su andadura como boxeador profesional. Pero, siempre pensando en que podría no salir bien, guardó consigo un plan B. Por las mañanas Jorge Mata entrenaba pero por las tardes y las noches, era camarero en un bar. Mientras, compitió como profesional en 14 combates proclamándose continuamente como campeón. Hasta que finalmente en 2003, se da de bruces con la realidad: pierde su primer y también último combate: "Perdí sólo uno, que fue el que perdí en Madrid con el nicaragüense, pero marcha atrás no se puede ir en ningún momento, las cosas pasaron y ya está. Te retiras del boxeo y me he buscado la vida como una persona normal se busca la vida".





Un giro radical en la vida de Jorge



A raíz de esa pérdida la vida de Jorge dio un giro radical. Se desvinculó totalmente del mundo del boxeo. Dejó el grupo de boxeo al que pertenecía y que tantos años le había acompañado. Poniéndo así punto y final a esta etapa. Sin embargo, cambia ese equipo por otro bien distinto y también muy exigente. Jorge es celador desde hace unos años en el Hospital Universitario de León. Entendió que ese combate lo había perdido, pero que también había ganado una oportunidad: la de elegir qué quería hacer a partir de entonces.

"Campeón o no campeón siempre hay un momento que pierdes. Fue un cambio porque es un parón radical, cuesta mucho, he pasado momentos difíciles pero con ganas e ilusión siempre se puede tirar pa'lante", explica el ex boxeador en La Linterna. Y es que volvió al mundo de la hostelería, también probó a dedicarse al mundo de la construcción. Pero quería hacer algo más. Sentía que podía ir mucho más lejos y adentrarse en nuevas aventuras.









Comenzó a trabajar en el hospital. Imagina que un día, por lo que sea, tengas que ir a urgencias, y que un Campeón de Boxeo sea quién te traslade, se daría una situación como la que él mismo relata: "Hay gente que me pregunta qué hago aquí, pues hombre, no voy a estar toda la vida en el cuadrilátero. Yo estoy muy contento proque es un trabajo que me gusta mucho y me gusta ayudar a la gente".

Jorge ahora está muy contento de trabajar en el hospital y de poder ayudar a todas las personas que lo necesiten. Ha encontrado en el hospital una nueva familia y sobre todo, una gran estabilidad en el ámbito personal. Además, trabajando con tantos profesionales distintos, se ha dado cuenta de la gran labor que realizan en el hospital.