Jon Uriarte: ''¿Cómo ha ido realmente la reunión de Sánchez y Casado?

Jon Uriarte analiza con Ángel Expósito una de las noticias más importantes y destacadas del día, pero a través de su particular visión de las cosas. Porque todo, hasta lo más serio, tiene su versión alternativa y, por qué no, surrealista. Sobre todo cuando la LINTERNA alumbra la actualidad y es Uriarte quien se encarga de seguir el haz de luz. Bueno, todo esto ha quedado muy bonito pero en realidad hace lo que le da la gana.

La reunión entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Pablo Casado es una de la noticias del día. Ha sido la primera cita de las 3 que tendrá con diferentes políticos. Ha durado una hora y media, pero sinceramente no sabemos más. Así que nos hemos imaginado cómo ha tenido que ser.

Casado y Sánchez a solas en Moncloa. La pregunta es clara: ¿qué puede salir mal? Después de la rueda de prensa han dicho que ha sido una reunión cordial y que ha estado bien. 'La Linterna' ha podido acceder en exclusiva a la conversación.

Al menos se ha producido, porque ha estado a punto de no suceder. Esto es la otra exclusiva de COPE. Sánchez amenazaba plantón como hizo con el amago de retirada en el debate de Televisión Española. De hecho 'La Linterna' ha tenido acceso a el primer sonido recogido por nuestra compañera María Dabán.

Begoña sabe que Pedro es un poquito coqueto y él se toma su tiempo en arreglarse y por eso tarda en salir. No nos lo inventamos nosotros. Él en su momento se lo contó a Susana Griso. También su mujer aseguraba que Pedro era un romántico.

La cita real creemos que no fue del todo bien, porque no es una relación fácil. No sabemos si habrá segunda, pero pensamos que si la cosa va mal, siempre les queda arreglarlo con una profesional.