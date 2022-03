Javier Solana, detalla en COPE, cómo debe terminar la guerra en Ucrania: "Con un acuerdo"

Encendemos 'La Linterna' en el despacho del presidente del Patronato del Museo del Prado. Es el presidente del Centro de Economía Global y geopolítica de ESADE. Ha sido Secretario General de la OTAN y ministro de tantas cosas... Javier Solana, buenas tardes.





Solana ha asegurado en los micrófonos de 'La Linterna' que jamás pensó que iba a vivir una guerra. "Es verdad que todas las transiciones políticas y la ruptura de la Unión Soviética fue un acontecimiento muy dramático que generó unas tensiones en la vieja Unión Soviética muy grandes. Esas tensiones se han mantenido y han salido de la peor forma posible, que es una guerra".

¿Cuántas veces se ha reunido el exsecretario general de la OTAN con Putin? ¿Cómo es? "No las he contado pero muchas, o varias. Personalmente con él, cinco o seis veces. O más quizás. Yo le conocí no como presidente, sino como primer ministro. Realmente lleva una larga serie de años. Es un hombre muy difícil de trato, comunicativa e incluso en algunas ocasiones agradable y sonriente". Además, añadía que es muy solitario, enormemente mandón y puede humillar y eso es algo que no me gusta nada de él. En su trato personal conmigo no lo ha intentado pero yo lo he visto con algunas personas muy importantes tratarlas de una forma humillante".

Sobre la forma en la que puede acabar este conflicto, ha afirmado que "tiene que terminar con un acuerdo. Los elementos todavía están medio abiertos. Estamos en una situación en la que la guerra no se está moviendo mucho en captura de terrenos. Está perdiendo aunque parezca que gana. Ha conseguido una respuesta internacional que no esperaba. Ahora, yo creo que estará pensando 'me equivoqué'. Esto es una consecuencia de la ruptura de la Unión Soviética, que se rompe en diciembre de 1991".

Esta guerra, asegura, también se ha llevado por delante un buen número de acuerdos en distintas organizaciones, algunos firmados por Putin y representantes de Rusia y Ucrania. El término 'guerra' "en España es muy particular. Sale la Guerra Civil y todo este tema tiene una connotación distinta y eso lo tenemos que interiorizar".

"He vivido el proceso de democratización de España. Otros han salido del comunismo y nosotros hemos salido de Franco pero, afortunadamente, estamos un poco más curtidos que lo que están ellos", ha reflexionado.

Para Solana, hace falta "que haya un catalizador y otras personas que puedan ayudar a encontrar soluciones buenas y durareras. Las soluciones tienen que ser durareras. De lo contrario, estaremos en una situación de equilibrio inestable".