Janada, superviviente de Boko Haram, relata su secuestro: "Nunca sabes si serás la próxima persona que maten"

Más de 170 cristianos, entre ellos mujeres y niños, han sido asesinados en Nigeria en Navidad en varios ataques terroristas. Alrededor de 300 personas ha resultado también heridas en una ola masiva de ataques contra 17 comunidades que el gobernador de la región de Plateau - en el centro del país y donde han tenido lugar estos ataques - ha tachado de "sin sentido" y "aterrador". Los terroristas incendiaron también la mayoría de las viviendas de las víctimas. Algunos de los supervivientes tuvieron que esperar más de 12 horas hasta que llegó algún efectivo de los cuerpos de seguridad del país en respuesta a su llamada de auxilio.

El horror de los terroristas de Boko Haram

La crueldad de Boko Haram aterroriza a la población de varios países: Nigeria, Chad, Camerún...Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado su campaña "Ayuda a Nigeria. Iglesia Mártir, Iglesia viva" para socorrer a la comunidad católica en Nigeria, uno de los peores países del mundo para vivir la fe cristiana, según el Informe de Libertad Religiosa 2023.

Los cristianos están sufriendo como ningún otro grupo religioso. Sufren los zarpazos del grupo terrorista Boko Haram y del Estado Islámico de África Occidental que, según los obispos nigerianos, es todavía más peligroso y cruel que el primero. En el centro del país, la etnia de pastores musulmanes 'Fulani' ha incrementado sus ataques a los agricultores cristianos, con cada vez más apoyo exterior y armamento sofisticado.

Pero contra todo pronóstico, esta Iglesia no solo resiste, sino que además crece, aunque necesita más que nunca tu apoyo para sostener y devolver la esperanza a una población tan traumatizada.

La dura historia de Janada, superviviente del terrorismo en Nigeria

En África hay casi 700 millones de cristianos, según la universidad de Oxford. Solo en Nigeria hay 33 millones, pero el año pasado, cerca de 5.000 fueron asesinados, lo que significa que los grupos armados matan cada día a una media de 13 cristianos en Nigeria.

Los fundamentalistas islámicos del grupo terrorista Boko Haram han convertido Nigeria en un auténtico infierno. Janada Marcus tiene 25 años y nació en Maiduguri, en el noreste del país. Ella es superviviente de Boko Haram. Consiguió escapar tras un secuestro de 12 días y su padre fue asesinado delante de ella. Después de todo aquello, Janada recibió ayuda en el Centro de Atención al Trauma de la Diócesis Católica de Maiduguri. Una diócesis apoyada por la Fundación de Ayuda a la Iglesia Necesitada.





Aunque Janada no habla español, Ángel Expósito ha podido charlar con ella gracias a la ayuda de un traductor que ha permitido conocer su dura historia que, según describe el director de La Linterna, “pone la piel de gallina”. La víctima de Boko Haram comenzaba la entrevista explicando cómo fue el primer encuentro con los terroristas: “La primera vez fue en un pueblo donde no tuve mucho miedo y conseguí escapar, pero la siguiente vez -cuando estábamos en el hospital- fue realmente terrorífico”.

Los terroristas secuestraron a Janada, mientras todavía seguía sangrando, y le levaron al bosque: “Nos torturaron, nos negaron la comida y no nos dejaron un lugar donde resguardarnos”. Todo esto para intentar que se convirtiera al islam. A pesar del miedo, Janada “nunca” tuvo dudas y fue fiel a su fe cristiana: “No se me pasó por la mente porque estábamos con nuestra madre y si nos separaban de ella, escuchaba su voz que nos decía 'no os convirtáis'”.



Un secuestro que duró 12 días

“Cuando me llevaron yo había perdido el conocimiento”, comienza relatando Janada el secuestro fatídico que duró casi dos semanas, “simplemente me di cuenta de que estaba entre arbustos con gente desconocida. Lo que ellos estaban diciendo era tan terrorífico... Querían que nos convirtiéramos”.





La vida durante esos 12 días fue “muy difícil” y Janada relata sentir como si no formases “parte de tu propio cuerpo” debido al miedo y terror que estaba sufriendo. “Nunca estás seguro de si serás tú la próxima persona a la que maten”, describe. Janada consiguió escapar gracias a otra víctima secuestrada: “Había un hombre anciano que siempre me veía llorando porque también estaban violando a personas y tenía miedo. Él me dijo que me iba a enseñar el camino, pero que no debía mostrarle a nadie por dónde iba a ir”.

"Me dieron su cabeza y me desmayé"

Cuando los terroristas de Boko Haram encontraron a la familia de Janada, estuvieron una hora interrogando a su padre sobre los motivos que explicaban que no fuera musulmán. Después de esto, “le dijeron que, o él nos violaba, o se iba a llevar la culpa de todos”. Ante la negativa de su padre, “le ataron las manos y le cortaron la cabeza. Después le quitaron el velo que tenía en la cabeza, me dieron su cabeza y me desmayé”.





El apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada ha sido fundamental para que Janada haya podido seguir adelantarte e, incluso, “perdonar”. El 8 de marzo de 2023, Janada visitó el Vaticano y saludo al Papa Francisco: “Pude sentir esta paz en mi corazón”. Con su relato y su esperiencia, Janada quiere “poder ayudar a otros, como otros me han ayudado a mí”.