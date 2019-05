Iglesias se lleva un 'Zas' por esconderse y no dar la cara tras las elecciones

Este lunes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. “Lo de 'Unidas' es un sarcasmo. Lo que caracteriza a los partidos o movimientos personalistas es exactamente eso: unen su destino a la figura de quien está al frente. Para lo bueno y para lo malo” comienza analizando el periodista.

El acierto de ver un hueco electoral, agrupando una buena parte del desencanto y la desafección, justificaron la creación de Podemos y los estupendos resultados de las pasadas elecciones, tanto a nivel general y europeo como autonómico y municipal. “La torpeza en la gestión política ha roto el partido por todos los sitios. Dimisiones, escisiones, luchas de poder, relaciones amorosas… Todos los ingredientes de una serie de televisión” atiza Herrero.

Pablo Iglesias, que es muy aficionado a las películas, “debería saber” que el líder es quien tiene la capacidad de aunar entorno a sí en los momentos más difíciles; el que da aliento a las huestes cuando se vienen abajo; el que se ofrece para ir el primero cuando las cosas no van bien. “Bueno, esto último sí lo ha entendido… Pero de otra forma”.

Tras las generales salió para pedir “paciencia” porque ahora tocaba configurar un gobierno, hacer un programa… Hace pocos días dijo a EFE que era de sentido común que él fuera ministro o algo así. “Y ayer no es que las cosas no hayan ido bien; es que no pudieron ir peor. Y ayer era el día para demostrar la altura política y la decencia” le recuerda Julio César Herrero.

“Diezmadas las tropas en todo el país, y aniquiladas por completo en dos regiones, dejó solas y solos a las soldadas y soldados. El general secretario decidió no dar la cara aunque solo fuera para no decir nada pero para apoyar con su presencia, aunque solo fuera a su candidata por Madrid o a las europeas. Quizá ayer no tenía nada que decir porque tenía mucho que pensar. Pero ayer debió estar y decidió huir” termina de recordarle el colaborador de COPE.

Así que, por “la falta de altura y dignidad política, al esconderse y no dar la cara, dejando solos a sus candidatos cuando más lo necesitaban”, el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!