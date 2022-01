La historia de Isabel

Isabel tiene síndrome de Down. Vivió toda la vida con sus padres en una burbuja. Era querida y estaba cuidada, pero no recibía ningún tipo de ayuda externa. Así que cuando sus padres fallecieron, su hermano y su cuñada Ana tuvieron que darle lo más importante: herramientas para que pudiera desarrollarse.

Para ello, Down Galicia fue la base de todo. La cuñada de Isabel reconoce que en ese momento lo más importante fue reforzarla psicológicamente. Por eso, el momento de entrar en la Asociación fue un cambio en su vida.

Gracias a Down Galicia se volvió independiente, aprendió destrezas nuevas en los talleres y ocupaba su tiempo con trabajo y ocio. Todo aquello que las administraciones no le ofrecían se lo daban desde la organización. Hasta que a Isabel le detectaron Alzhéimer.

Ahora tiene 58 años y como dice Ana, está en una de las fases más complicadas de su vida. Porque además el Alzheimer ha empeorado con la pandemia. Pero gracias a Down Galicia tiene apoyo psicológico, acompañamiento y ayuda económica para estar atendida en una residencia. La ayuda viene de la Fundación MAPFRE que tiene una alianza para mejorar la vida de personas con Síndrome de Down y sus familias.

Detrás de esta red de ayuda está Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia. La organización da cobertura a 800 personas desde que nacen hasta sus últimos días. Llevan 30 años por una vida digna. Luchan porque sean independientes, hábiles y trabajadores y esto solo se consigue, dice Delmiro, con constancia.

Hace 30 años que nació la primera asociación de Down en Galicia. En aquel momento, el índice de analfabetismo entre la población Down era del 80%. Ese trabajo y esa constancia dio como resultado que, a día de hoy, prácticamente no haya analfabetismo entre la población con Síndrome de Down.

En España hay 34 mil personas con síndrome de Down. Antes la esperanza de vida era menor y no había ayudas en la etapa del envejecimiento... Pero ahora la calidad de vida ha aumentado.. viven de media hasta los 65 años. Por eso es clave el papel de las familias y la ayuda de estas organizaciones.

