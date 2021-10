Alicia, víctima de ETA: "A mi hija le digo que a su abuelo le mataron. Ahora no lo entiende, pero lo hará"

El padre de Alicia, Mónica y Mercedes era el subinspector de policía, Andrés Muñoz Pérez. Fue asesinado junto al oficial Valentín Martín Sánchez cuando intentaba desactivar un paquete bomba el doce de junio de 1991. Los dos policías trataban de desactivar un paquete enviado por ETA y localizado en un almacén de la empresa "servitrans" en el número seis de la calle santo Toribio en Vallecas. El paquete iba dirigido al dueño de “Construcciones Atocha”, Jesús Gallego, la empresa era una de las adjudicatarias de la autovía de Leizarán, a cuyo trazado se oponía ETA por aquella patochada del impacto medioambiental. Andrés dejo viuda y seis hijos.

Alicia tenía 18 años cuando sucedió el atentado, dice que tiene dos héroes, su padre y su madre. Y así recuerda aquel día que cambió su vida para siempre: “Recuerdo aquel día con mucho dolor. Mi padre se fue a trabajar como un día normal y el hecho de que no vuelva porque te lo han arrebatado es muy duro. Estaba trabajando y en el bus de vuelta escuché que había habido un atentado pero pensé que a mi padre no le podía pasar. Nos enteramos de la noticia mi madre y yo a las once de la noche. Veníamos de la reunión del colegio de mi hermano que era discapacitado y vimos a mi hermana mayor en la calle. Pensamos que le había pasado algo a mi hermano y ahí nos dijo lo que había ocurrido”.

Mónica tenía veinte años y esa mañana se despertó y se iba a ir a trabajar: “Mi padre tenía servicio y se le estropeó el coche, no pude dejarle el mío porque tenía que ir también al trabajo. Me dijo que no me preocupase que se lo iba a dejar mi hermano. No recuerdo si le di un beso o no, y no le volví a ver nunca más. Me enteré del atentado a las nueve y media de la noche, me había ido con una amiga a comprar y pusieron la tele y oí que había habido un atentado. Al momento me llamo una amiga y me dijo que me fuera a mi casa. Durante todo el camino hasta mi casa pensé que a mi padre no le había pasado nada. A mi padre no le ha pasado nada, a mi padre no le ha pasado nada. Aparqué enfrente de mi casa y le pregunté a mi hermano David. Me dijo que mi padre había muerto. Ahí, nos cambió la vida".

Mercedes tenía cinco años cuando su padre fue asesinado. Quiere agradecer a su madre, todo lo que hizo por su familia: “En esta historia mi madrees la que se quedó sola con cinco hijos en casa. Tuvo que sacar adelante a una niña de cinco años, a un chavalín de trece con parálisis cerebral y a tres adolescentes. Tuvo que tirar para adelante con todos y ejercer de madre y de padre. Sobre todo, conmigo que era la más pequeña. A mi madre le digo que la quiero y que muchas gracias por estar ahí, por luchar por nosotros y por hacernos las personas que somos hoy. En mi casa siempre se ha hablado con naturalidad de mi padre. Mi madre me decía que mi padre no se había muerto, sino que lo habían matado y me decía que era la estrella que más brillaba en el cielo".

Mercedes tiene ahora treinta y seis años y siente tristeza cuando los jóvenes no conocen lo que hizo ETA: "Lo estamos haciendo muy mal, es muy triste que la gente joven piense que ETA no mata cuando ha matado hace nada. Desde que tenía cinco años viví todos los atentados como si fuera el de mi padre, con mucho dolor. A mi hija de cinco años le digo que a su abuelo le mato ETA. Ahora no lo entiende, pero ya lo entenderá".

Por último, reconoce su enfado con la política actual y con el tratamiento que se les da a las víctimas del terrorismo: “Deberían de hacer justicia, diez años sin matar, pero están en el gobierno, y a mí me están matando igual”.