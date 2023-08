El hallazgo que podría provocar una revolución científica en la Física tal y como la conocemos: "Cautela"

El Laboratorio Nacional de Fermi de Chicago está llevando una investigación que podría acabar con el Modelo Estándar de la Física actual. Han hallado "la mayor evidencia" hasta la fecha de una nueva fuerza física, bautizada como la 'quinta fuerza de la naturaleza'.

Así lo ha expresado el divulgador científico de 'La Linterna', Jorge Alcalde. Antes de ello, ha llamado a la prudencia, insistiendo en que, en la ciencia, "todo tiene que ir muy pausado". Esta "revolución científica", nos obligaría a modificar los libros de Física, ya que cambiaría la forma de interpretar cómo funciona todo.

Las cuatro fuerzas por las que funciona el Universo

Alcalde enumeraba las cuatro fuerzas que sostienen el Universo: la fuerza degravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Tres de ellas están unidas por una partícula, el fotón, "portadora del electromagnetismo". Sin embargo, aún quedan misterios por resolver. Existen otras partículas, como el muon, que por su comportamiento, sugieren que esa quinta fuerza sea real.

El Director adjunto del Instituto de Física de Altas Energías y Profesor de Investigación ICREA, Mario Martínez, ha tratado de explicar cómo los investigadores han llegado a estas suposiciones. Al igual que Alcalde, comienza pidiendo "cautela", ya que se trata de una medida muy "delicada", con "11 dígitos de precisión".

Revisión de los teóricos y los experimentales

Para llegar a esos resultados, lo que se hace es medir cómo es la interacción de un muon con un campo magnético. El director detalla que estas partículas tienen "spin", es decir, que gira sobre sí mismo. "Lo que hace este experimento es poner a girar un muon a la velocidad de la luz en un campo magnético e intentar estudiar cuál es la distribución del 'spin'", desgrana.

Lo que se obtiene de esta operación es el "momento magnético". "Ven unas desviaciones respecto a lo que diría el cálculo del Modelo Estándar", apunta Martínez. De esta manera, la comunidad teórica va a revisar cómo se han hecho esos cálculos, otras formas de hacerlos y las discrepancias que pueden aparecer.

Por otro lado, a los físicos experimentales les gustaría que se replicara en otros laboratorios. El director ha revelado que "esto va a ocurrir en los próximos años" en Japón y Suiza.

La repercusión que de una quinta fuerza

Ha sido una medida que "siempre molestaba a los físicos" a la hora de hacer un "ajuste global", al estar desviada respecto al Modelo Estándar. "En vez de encajar, se va más lejos aún", añade. Para el director, hay formas de explicar esto. Por ejemplo, "decir que si existiese una partícula, podría influir en el cálculo y acercarme a la medida experimental".

Las consecuencias que tendría todo esto sería la existencia de "una nueva Física más allá del Modelo Estándar". Sin embargo, para explicarla, hay que asegurarse "de que no se rompe nada" de lo ya establecido. "No sé si tiene que haber una quinta fuerza, para mí significa que hay un mediador claro. Podría tener lugar nuevas partículas que no están en la naturaleza", concluye.

