La Guardia Civil concluye 15 años después que a Sheila Barrero la asesinó su ex novio

La protagonista de nuestra historia se llamaba Sheila y fue asesinada cuando tenía solo 22 años. Era el 25 de enero de 2004 cuando de madrugada volvía a su casa después de haber acabado su jornada laboral en un pub de Villablino, en León. Sheila no llegó a completar ese trayecto de 25 minutos en coche que le separaba de su pueblo, Degaña, Asturias. La joven nunca llegó a su casa.

Su hermano fue quien encontró el cadáver dentro del coche en el aparcamiento de un área recreativa en la carretera que une los dos municipios. La autopsia constató que Sheila recibió un disparo en la nuca. Fue a quemarropa y desde el interior del propio vehículo.

Desde el primer momento el ex novio de Sheila, Borja, se convirtió en el principal sospechoso de su muerte. Se le tomó declaración y le detuvieron seis meses después del crimen, pero finalmente fue puesto en libertad al no haber encontrado pruebas concluyentes contra él. La causa fue archivada.

La familia de Sheila estuvo durante 14 años pidiendo la reapertura del caso. Querían que se hiciese justicia con su hija. La Guardia Civil había localizado también en el coche un casquillo, una colilla y una bufanda donde se encontró la fibra de una chaqueta.

Las pruebas fueron sometidas a nuevos análisis en laboratorios de criminalística y ahora no tienen duda de que Borja fue el asesino de Sheila. Los científicos han conseguido aislar de las muestras de la mano derecha dE Broja una partícula que coincide con las halladas en el casquillo de la bala que mató a Sheila y además no se trata de un arma de caza como él había asegurado en su declaración, si no de un arma corta. Para la madre de Sheila ya no hay duda posible. Julia Fernández ha hablado con COPE

De momento el fiscal está a la espera de que el juez de por finalizadas las investigaciones. Cuando esto suceda decidirá si lleva adelante la acusación. La familia de Sheila pide que se llegue hasta el final.