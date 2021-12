Boticaria García alza la voz sobre el mayor fallo que cometemos con los tests de antígenos: "Un error"

La doctora en Farmacia, Boticaria García, se ha convertido en una de las personas más conocidas de nuestro país a la hora de analizar la pandemia y por sus consejos para estar más seguros y evitar la propagación del virus. En este sentido, sus análisis y recomendaciones se han convertido en fundamentales en este momento en el que España se encuentra atravesando la sexta ola, con los contagios disparados por la variante ómicron.

Por noveno día consecutivo España registra un nuevo récord de contagios en 24 horas -101.760 nuevos positivos-, lo que eleva en 248 puntos la incidencia acumulada hasta los 1.508 casos en 14 días, en plena expansión de la sexta ola del covid.

La tasa de positividad en las pruebas de diagnóstico sigue también elevada, hasta el 20,3 %, una tasa muy superior al 5 %, que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) como indicador para valorar que la pandemia está controlada.

Desde el martes se han notificado 82 fallecidos por el coronavirus, según el informe del Ministerio de Sanidad, que refleja que los contagios siguen disparados en la sexta ola, pero la presión hospitalaria está contenida, a pesar de que en las ucis la ocupación es del 19,1 % (4 décimas más que ayer) y en planta del 8,5 % (medio punto más).

La ministra de Sanidad Carolina Darias ha anunciado que el crecimiento de los contagios por covid se mantendrá en los próximos días y afecta a todos los grupos etarios, con especial incidencia en las franjas de entre 20 y 39 años.

Así lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, en la que ha valorado la evolución de la pandemia con datos del martes, ya que su departamento no ha actualizado aún las cifras de este miércoles.

"Continúa un alto nivel de circulación del virus y en las últimas semanas se observa una aceleración y un aumento de la velocidad de crecimiento de alrededor de un 10 % diario", ha dicho Darias.

Se ha referido a la incidencia acumulada a 7 días, que se sitúa por encima del 50 %, lo que, ha dicho, indicaría el mantenimiento del crecimiento en los próximos días de los contagios. Ha señalado que la positividad también crece desde finales de octubre en todos los grupos de edad, aunque es menor en los mayores de 70 años, lo que quiere decir que las vacunas funcionan.

Según Darias, los menores de 11 años ya no representan el grupo con más incidencia, que en la actualidad se encuentra entre los 20 y los 39 años. Aunque ha destacado que la proporción de casos con hospitalización y ucis es "significativamente" más baja que en olas anteriores, la ministra ha reconocido que las altas incidencias están haciendo que vaya aumentando "poco a poco" la presión.

El consejo de Boticaria García sobre los tests de antígenos

Para intentar detectar el máximo número de contagios posibles, sobre todo en estas fechas tan señaladas, los tests de antígenos se han convertido en uno de los principales aliados de nuestra sociedad, aunque en estos días de Navidad están siendo protagonistas por su escasez en los puntos de venta. Sobre su uso, Boticaria García ha querido lanzar un aviso, en 'LaSexta Noche', y es que dar negativo en una de estas pruebas, que se debe hacer antes de las reuniones, no significa que no estemos contagiados, sino que en ese momento no tenemos la suficiente carga vírica para dar positivo. En este sentido, es necesario seguir manteniendo las medidas de seguridad: "Si doy negativo, me creo que no estoy contagiado, y me voy a cualquier sitio donde puedo contagiar. Si el test de antígenos es negativo, no tienes ninguna garantía de que no estés contagiado. Es verdad que vas a tener una carga viral baja, pero puedes estar contagiado".

Además, García explicó cuáles son los momentos claves para hacer la prueba: "Tiene que ser durante los cinco primeros días que tengas síntomas, aunque solo sea mocos o tos. Aunque te hagas el test no va a dar positivo, porque todavía no hay carga viral. Hasta el cuarto o quinto día desde el contacto no va a dar positivo".