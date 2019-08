Francisco José Alcaraz se lleva un 'zas' por impedir una declaración institucional del Senado

Un incendio terrible asoló una buena parte de la isla de Gran Canaria hace unos días. Pues el Senado tenía intención de aprobar ayer una declaración institucional sobre la importancia de las políticas de lucha contra incendios y las causas que están detrás de una buena parte de estos sucesos. Sabrán, y si no se lo cuento yo, que las declaraciones institucionales exigen la unanimidad de todos los partidos políticos para ser aprobadas.

Pues… no la han aprobado. Pensarán ustedes: “¡vaya banda!” Pues no: todos, no. Quien se opuso a la declaración fue el senador de Vox, Francisco José Alcaraz. A este señor no le gustaba una frase y pretendía que se eliminara. ¿Cuál? Escuchen. “Considerando preciso, de manera coordinada entre las diferentes administraciones, redefiniendo, en su caso, las políticas de lucha contra incendios, prestar una atención prioritaria a su lucha contra las causas del cambio climático, la despoblación y el abandono del medio rural, razones últimas en muchos casos de grandes incendios que vienen asolando en los últimos años el planeta".

Dice el senador que la expresión ‘cambio climático’ tiene “connotaciones políticas” y “un sentido ideológico” que favorece “el mantenimiento de chiringuitos”.

Vamos a ver, Francisco José. Los conceptos ‘cambio climático’ y ‘calentamiento global’ corresponden a hechos probados. El 97,1 % de las investigaciones publicadas en los últimos veinte años en revistas científicas con revisión por pares lo certifican. Pero igual son panfletos.

En los últimos veinte años, 32 academias nacionales de ciencias de todo el mundo han publicado declaraciones conjuntas confirmando el calentamiento global. Pero igual son todas chiringuitos.

Lo inquietante no es que Vox intente negar un hecho científico probado y que genera un consenso difícilmente cuestionable. Lo inquietante es que invente una teoría conspirativa – y no es la primera- por razones exclusivamente ideológicas. Eso sí es propio de chiringuitos.

Así que, por impedir una declaración institucional del Senado con la excusa ‘conspiranoica’ de que el cambio climático es un concepto ideológico, el senador de Vox, Francisco José Alcaraz, se lleva un …'zas en toda la boca'