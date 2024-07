El fotógrafo de Messi y Lamine Yamal rompe su silencio y desvela qué hay tras la foto de hace 16 años

Lamine Yamal es la sensación en España. Un joven de tan solo 16 años que está siendo uno de los mejores jugadores de la Eurocopa y uno de los mejores del mundo, y eso que todavía está en cuarto de la ESO. Hace sólo unos días se pasó por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar de sus notas y su colegio. “Las notas me la mandarán online porque, si llegamos a la final, no podré volver a clase ya. Espero que vayan con la Selección, estén contentos y me aprueben”, bromeaba con Juanma Castaño.

Lamine, en efecto ha llegado a la final y no va a poder ir a clase. Aunque bueno, el título de la ESO ya lo ha conseguido, y ahora toca centrarse en el otro título: la Eurocopa. Pero Lamine no sólo ha sido tendencias en redes sociales en los últimos días por el fútbol, también por una fotografía.

En las últimas horas se han hecho muy virales una serie de fotos en las que sale Lamine Yamal cuando era apenas un bebé, con otro jugador del Barça en su momento, un tal Leo Messi. Este miércoles en Mediodía COPE ha estado el fotoperiodista y autor de estas imágenes, Joan Monfort, que explica qué hay tras la imagen y por qué se produce.

“Esta fotografía se realizó porque, por aquel entonces, yo trabajaba en el diario Sport y realizábamos un calendario solidario cada año y ese día tocó hacer a Leo Messi y tocaba hacer la foto con un bebé”, comenta a Pilar García Muñiz. Las fotos se realizaron en el vestuario del equipo visitante del Camp Nou, el estadio del Fútbol Club Barcelona.

Hay una en la que Messi sale bañando a Lamine en una pequeña bañera para bebés, una parecida en la que también sale la madre de Lamine y están bañándole juntos y otra en que el astro argentino, lo sujeta en sus brazos. Joan cuenta que a Messi no se le daba igual los niños y jugar al fútbol: “Messi no se manejaba nada bien con el bebé, cosa muy normal porque comunicación le dijo que tenía que hacerse una foto con un niño. Se encontró, claro, con un bebé en brazos de su madre. Messi era muy jovencito”.

Son fotos que se hicieron para un calendario solidario, en el que Yamal apenas tenía seis meses. “Quién iba a decir que, años después, ese pequeño llegaría a ser el pedazo de jugador que es hoy, y lo que le queda”, comenta el director de La Linterna, Ángel Expósito. Unas fotos que seguro van a pasar a la historia del fotoperiodismo deportivo en nuestro país.

The Barça Foundation 2008 solidarity calendar, in collaboration with @sport and @unicef, featuring Leo Messi, Lamine Yamal, and other Barça players.



A special campaign to raise funds for UNICEF and for Barça

Foundation childhood protection programs. ???? pic.twitter.com/vlEblHOvW1