La fiscal del juicio del 11-M recuerda qué le respondió un TEDAX aquella mañana al preguntarle si era ETA

57 sesiones, 3 magistrados, 4 fiscales, 26 abogados defensores, 23 abogados de la acusación, 3 acusaciones populares, 650 testigos y 98 peritos. El juicio por los atentados del 11M se celebró entre el 15 de febrero de 2007 y el 2 de julio de 2007. Quedó visto para sentencia y una de las personas que estuvo en aquellas sala es la hoy fiscal del Tribunal Supremo y, por aquel entonces, de la Audiencia Nacional, Olga Sánchez.

“Yo no duermo bien desde aquella fecha, pero nunca he soñado con los atentados”, confiesa a Expósito, que dirigía este lunes La Linterna desde la estación de Atocha, 20 años después de la tragedia. “Yo estaba de guardia aquel día, las guardias de la Audiencia Nacional son de lunes a lunes y nosotros la finalizábamos el lunes después de las elecciones. Recibí una llamada de un periodista y, al momento, estaba contándolo Iñaki Gabilondo. Todos los compañeros de la nacional vinieron y se formaron dos comisiones judiciales, con dos forenses cada uno”, recuerda la fiscal.









La imagen que no puede borrar



Asegura Sánchez que hay una imagen de aquel día que no se ha borrado de su mente y que, recalca, “no creo que se me borre”. “Es la de que nos dijeron primero que nos quedásemos en la entrada del Ministerio de Agricultura y, cuando los Tedax dieron la autorización, bajamos por la escalera mecánica. Ese silencio en la bajada, en toda la estación, y ver ya personas despedazadas”, rememora emocionada en La Linterna. “Estuvimos hasta las 17:30 de la tarde levantando cadáveres en Téllez. El propósito de los terroristas era que explotasen todos los trenes a la vez y en las estaciones, la tragedia hubiera sido monumental”.

“Fue una labor ardua, compleja y muy larga, de muchísimas horas”, asegura, manteniendo que la investigación fue “muy dura, hubo además un medio con intereses espúreos”.









La respuesta del Tedax a si era ETA



Sobre mirar a la cara a los imputados por el atentado durante el juicio, la fiscal comenta que, “aunque se te revuelve el cuerpo”, “tienes que hacer tu trabajo y no puedes dejarte llevar por el odio”. La fiscal aclara que ha visto muchísimos atentados en Europa y en el mundo, pero se le ha quedado grabado fue a La Haya a reunirse con fiscales y jueces: “la percepción fue de absoluto desconocimiento de ellos de lo que había ocurrido en España, porque pensaba que España era otra cosa. Nosotros le recordamos que era la Eurocopa ese año en Portugal y el fiscal de Holanda nos dijo que era un problema nuestro, no de Europa”.

También ha tenido palabras para la polémica en aquellos días sobre la autoría del ataque: “No era la forma de actuar de ETA, no tenía comandos suficientes para una masacre de esta magnitud”, sentencia. Incluso la fiscal recordaba la frase de un Tedax esa misma mañana: “Nos decía, tocando, que había clavos y metralla en las paredes, no era la forma de actuar de ETA. Cuando le preguntamos nos hizo una expresión con la cara, ni sí ni no, pero como diciendo “no es esto”', revela Sánchez. “Precisamente por la noche, haciendo el recuento, un agente de la Policía Nacional, de los efectos personales que había en la estación del Pozo, se vio un cable y, de ahí, el Tedax le hizo una radiografía y desactivó el explosivo. Ahí empezó toda la investigación: teléfono, detonador, etc”.