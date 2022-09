Expósito toma el pulso de los pequeños comercios: "He aguantado tirando de ahorros"

Ángel Expósito se ha sumado este jueves al especial que los comunicadores de COPE han realizado en varios puntos del país para comprobar cómo está afectando la subida de precios a sectores como el de los alimentos o el del campo. En este sentido, el director de 'La Linterna' ha regresado a una serie de pequeños comercios de la capital de España, comercios que visitó hace un año, para saber qué situación atraviesan y cómo ven el futuro a corto y medio plazo.

Cerca de la calle Goya, hay muchos comercios de barrio regentados por autónomos que pagan sus impuestos y sacan adelante, como pueden, sus negocios. El primer protagonista de esta 'linterna' especial ha sido el propietario de una peluquería, Jean-Paul Lazfer. Este negocio tuvo que pasar por la pandemia de siete a tres empleados. Ahora, con los precios disparados y con la factura de la luz por las nubes, su propietario Pablo nos explicaba cómo afronta el nuevo curso.

"Hemos pasado de una subida de 60 euros mensuales de luz a unos 420 euros más al mes (...) Las previsiones eran que estaba reputando el mercado y los clientes se estaban animando, pero nos llega la reforma laboral y nos han echado para atrás. La gente sigue sin salir, no se celebran los actos como antes. Nosotros podríamos meter una persona más, pero todo lo está echando para atrás".

"La gente tiene miedo de gastar y de salir"

Otro de los negocios que ha visitado Expósito este jueves ha sido una pequeña tienda de ropa 'Verde azulado', situada en el centro de Madrid. Hace un año, Sofía nos contaba que el precio de la luz y los suministros le habían afectado de forma notable y que no sabía hasta cuándo podría aguantar así. "No nos imaginamos la que se nos venía encima. La gente tiene miedo de gastar y de salir. Lo que es prioritario en la vida lo siguen teniendo, pero esto es opcional".

"Todos nos sube, no solamente lo que vendemos. La seguridad social, el autónomo, los locales. No podemos subir lo que es real. He aguantado tirando de ahorros y apoyándonos en los clientes", ha explicado esta comerciante.