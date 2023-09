Expósito, testigo del despliegue del ejército marroquí: "La falta de tensión de esta gente es impresionante"

El comunicador de COPE, Ángel Expósito, enciende este martes de nuevo La Linterna desde Marrakech, tres días después de la devastación provocada por el terremoto de este sábado en el país marroquí. Justo el director del programa era testigo este martes del despliegue de tropas del ejército marroquí. Y es que el presentador asegura que lo hacen con una “pachorra absolutamente increíble”.

“El Ejército marroquí se empieza a desplegar (ojo han pasado 3 días casi desde la catástrofe) por estas ciudades en la falda del Atlas. La verdad es que, ¿cómo decirlo? La falta de tensión por parte de esta gente es impresionante”, explicaba desde suelo marroquí el comunicador de COPE.

“No me extraña que critiquen, no me extraña que digan eso de “El gobierno está durmiendo”, mientras literalmente la gente se echa a la calle. Así es como vive la gente, que tiene miedo, en este tipo de tiendas improvisadas, mientras el Ejército, pues se despliega como puede. De verdad, con una pachorra absolutamente increíble”, concluye.





La Linterna presencia las consecuencias del terremoto



Además, este lunes La Linterna estaba repleta de contenido 'in situ' sobre la devastación del terremoto en Marruecos. Medi es guía turístico en la región de Marrakech, en la falda del Atlas, que es su especialidad. Concretamente desde un pueblo que se llama Amizmiz, en las altas montañas, donde ha sido el terremoto más fuerte: “Gracias a Dios que aquí hay muchas ayudas, mucha gente de Marruecos manda muchas ayudas pero, como ves, las cosas están horrible, la gente está viviendo en las jaimas”, explica el guía turístico.

Concretamente, sobre la zona de Amizmiz y la parte del norte del Atlas explica el guía a Ángel Expósito que “viven más de la agricultura, no del turismo”. “Gracias a Dios la zona turística no está tan afectadas”, apuntaba este lunes.

Otra historia es la de Jamal y toda su familia, que están acampando en un descampado. Duermen dentro del coche y pasan en tiempo en una tienda de campaña que han construido con manteles y palos. “La catástrofe no ha sido normal, ha sido terrible, ha habido muchas muertes”, así describía Jamal cómo se vivió la noche del viernes al sábado.

La familia de Jamal está compuesta de seis miembros, incluyendo a su madre y su tío. Todos se encuentran viviendo en este lugar: “Nuestra casa ha sufrido daños, hay peligro por si se derrumba porque hay réplicas”, relata con miedo, aunque están recibiendo ayuda de algunas personas que les ofrecen productos de primera necesidad.

El trabajo de la UME en Marruecos



A la entrada de Amizmiz, a una hora de Marrakech, ubicado a las faldas del imponente Atlas, hay decenas de tiendas de campañas. Alrededor, cientos de militares perfectamente coordinados. En el brazo de cada uno de ellos la bandera española y detrás la palabra UME. Son los españoles que se encuentran montando en tiempo récord el mando de operaciones en una de las zonas más afectadas.

Mientras consiguen poner el soporte a punto de estas tiendas modulares, en una, un poco más pequeña, se encuentra el cabo Andrés Grajales y ha contado que los perros encuentran los cadáveres con el olor, “todo lo que genera olor crea un cono y a partir de ahí, se le incita al perro a que busque ese olor y se le premia por marcar o ladrar ese olor”. No es lo mismo el olor de un cadáver que un ser que respira y esa es la clave.

Rápidamente, el cabo sale de su posición con sus dos compañeros peludos porque va a reconocer uno de los lugares que necesita ayuda tras el terremoto. Por eso se sube a uno de los camiones que pertenecen al ejército marroquí.