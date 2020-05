Expósito, sobre el nuevo rifirrafe en el Congreso: "Que Iglesias hable de golpes de Estado me mosquea"

Ángel Expósito ha empezado 'La Linterna' de este jueves refiriéndose al choque dialéctico que Pablo Iglesias e Iván Espinosa de los Monteros han tenido en sede parlamentaria. El “líder oh amado líder” (así se ha referido Expósito al vicepresidente segundo del Gobierno) ha protagonizado un encontronazo sonado con uno de los nombres propios de Vox.

El choque entre Iglesias y Espinosa de los Monteros

“Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad, que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los cuatro millones de personas que le han votado. Por tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pido rectificación”, ha clamado Espinosa de los Monteros. Lo ha hecho por la insinuación de Iglesias de que parece que su partido quiere dar “un golpe de Estado” en España.

“Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto... ¡Es que no tiene la misma categoría!”, ha comentado Patxi López, presidente de la Comisión de Reconstrucción, en defensa de Iglesias. “Voy a ser todavía más preciso: yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado. Pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse”, ha reafirmado después el líder de Unidas Podemos.

Debido a estos comentarios, Espinosa de los Monteros ha zanjado el rifirrafe y ha tomado la decisión de abandonar la sala, visiblemente enojado. “¡Cierre al salir, señoría!”, le ha despedido Iglesias con sorna. Después de escuchar todo esto, Expósito no ha podido evitar una pequeña carcajada ante el micrófono.

La opinión de Expósito sobre el rifirrafe

“¡Cómo saben provocar! ¡Qué profesionales son de lo suyo! Que Pablo Iglesias dé lecciones de democracia me alucina. Pero que Pablo Iglesias hable de golpes de Estado me mosquea. Sabiendo de dónde viene y sabiendo de dónde han sacado la pasta”, ha sentenciado el comunicador.

