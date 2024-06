El director de La Linterna, Ángel Expósito explicaba este martes en el programa que se esconde tras el 'reproche' en tono de broma que le hizo la Reina Letizia durante los premios del Banco Santander de este año. Y es que el comunicador de COPE fue el encargado, un año más, de presentar los galardones de la entidad bancaria, llamados “Euros de tu Nómina” y que suponen la XVI convocatoria.









Un momento que ha comentado el director de La Linterna junto a sus compañeros durante el espacio del resumen diario en el que recuerdan los mejores momentos de cada día. Sólo que, en este caso, han preferido desviarse del contenido habitual y se han centrado en un momento que le ha pasado al comunicador fuera de la radio.





El 'dardo' de la Reina Letizia a Expósito



“Ya es hora de que alguien se plante y te dé ese tirón de orejas que yo no me atrevo a darte, que sea la última vez que dejas a doña Letizia la última”, bromeaba una de las compañeras de Ángel Expósito, antes de dar paso al momento en el que la Reina le da un simpático 'tirón de orejas' en forma de broma.





“Estaba pensando que, después de lo que hemos escuchado, visto y oído, es muy difícil ser la última, Ángel”, comentaba Letizia al comienzo de su discurso de clausura en los premios del Santander. “Como hemos comprobado todo lo que mandas, a lo mejor el año que viene puedes decidir que yo sea la primera y sea más fácil, ¿cómo lo ves?”, le reprochaba en tono de ironía. Así, el director de La Linterna se lanzaba a explicar el por qué de este comentario.

“Vamos a ver, yo cumplo el protocolo, y el protocolo es que la reina clausuraba el acto”. No obstante, explica el comunicador de COPE que tiene más que ver con Ana Botín que con la propia Reina. “Pero hay una cosa que es verdad, como ha dicho “hemos comprobado todo lo que mandas”... Es que hay un momento muy cachondo, Ana Botín se va a bajar del escenario y yo le he dicho, “no, Ana, perdón, aquí”. Claro, es que he dado yo la orden de que se quedara ahí la presidenta del Santader, perdóname. Quien manda, manda”, se jactaba en tono irónico Expósito que le encomendaba a su compañera a que “guardase” el sonido del momento.









Expósito vive un momento entrañable con la reina Letizia

Y es que hace dos años ya la monarca y el periodista vivieron otro momento de lo más memorable. Letizia aceptó en aquel 2022, saltándose el protocolo, la petición de Marujita de darle un abrazo. Por ello, la gran protagonista de la noche fue Marujita. Con sus 91 años, la mujer asistió como beneficiaria de los premios del año pasado, dado que recayó en la Fundación Grandes Amigos, que se dedican a hacer compañía a mayores que están solos.

Es por esto por lo que Ángel Expósito, el director de 'La Linterna' de COPE, se fue hasta su asiento para hablar con ella. Marujita se mostró muy emocionada y agradecida con el proyecto del Banco Santander. Sin embargo, fue después cuando sorprendió a todos los presentes.

"Letizia, ¿me darías un abrazo?", preguntaba de pronto la señora, provocando las risas de los presentes. La Reina, que se encontraba en primera fila, no lo dudó y se levantó de inmediato. Después de atravesar las filas del patio de butacas, donde Marujita ya la esperaba con lo brazos abiertos, se fundieron en un tierno abrazo.

"Señora, pero no llore", le pedía Doña Letizia, visiblemente emocionada. "No, no voy a llorar, pero chapó por todo lo que hace y ayuda", reaccionaba la mujer, en todo momento muy agradecida con la Reina. Asimismo, aprovechando el momento, pidió también un abrazo a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y a Expósito, tras declararse fan de COPE.