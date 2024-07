El gol es un momento de felicidad o de de tristeza, dependiendo de que equipo sea. Pero, lo que si es verdad, es que es el final de una jugada, la acción que levanta a los aficionados en la grada y pone de pie a los miles y miles de espectadores que lo ven desde una pantalla. En definitiva, es un arte como muchos otros, en el que no solo se luce el jugador o el equipo que lo marca, sino que también se lucen y brillan los buenos narradores.

Hector del Mar, fue uno de los mejores relatores de goles en la historia. Él fue quien introdujo una nueva forma de narrar, no solo en los acontecimientos deportivos, sino también también apostando por una mayor velocidad de dicción en sus narraciones. Cuando llegó a España en la década de los 70, los goles apenas se cantaban, y él fue el precursor de que los goles fueran una de las esencias más importantes en el mundo del fútbol. El momento de mayor lucimiento para el narardor y para emocionar a las personas que le estucieran viendo u oyendo.





Claves para narrar un gol

Hoy en La Linterna, Ángel Expósito ha hablado junto a Jon Uriarte sobre las miles de maneras que hay para narrar un gol. Un claro ejemplo es Manolo Lama, uno de los mejores narradores deportivos de la radio en España, que narra no solo los partidos de fútbol, sino que también canta los goles de una forma única e inigualable. Una forma de cantar un gol en la que se deja el alma y la voz para narrar un pequeño instante de la mejor manera posible.





Además, Jon Uriarte ha dado las claves para narrar un gol de la mejor manera posible. La primera es distinguir entre si es gol normal o si es un golazo; la segunda es tener clara la jugada, que estés atento y, sobre todo, saber quien ha metido el gol; la tercera sería añadir una frase para la historia, es decir, adornar de tal forma el gol o el momento en sí para que quede para el recuerdo, y por último, darlo todo a la hora de cantar el gol, saber en qué momento esta el partido y narrarlo según el momento.

A medida que avanza la jugada y el balón se acerca al área rival, el ritmo y el tono de la narrarción debe de ir creciendo hasta llegar al éxtasis. La pausa es también una de las claves más importantes a la hora de narrar un gol. La pausa te va a permitir hablar, porque sin aire no hay voz y sin voz no hay gol. A la hora de narrarlo, la duración es algo que depende de la importancia del gol. No es lo mimo un gol cuando vas ganando por un resultado abultado, que narrar el gol de la victoria en el último minuto. Hay que saber diferenciar el momento y el tipo de gol que se va a narrar.