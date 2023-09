Expósito recuerda la entrevista más personal de Pepe Domingo: su primer trabajo y cómo se sentía sobre Padrón

El director de La Linterna, Ángel Expósito, ha querido recordar este lunes la última entrevista en el programa a 'La Leyenda' de la radio, Pepe Domingo Castaño, que falleció en la madrugada del pasado domingo a los 80 años. Toda una vida en la radio que tiene un origen: la infancia de la voz del arranque de Tiempo de Juego empezó a soñar con las ondas en pueblo gallego de Padrón, una localidad de la provincia de La Coruña.

“Pensar que de pequeño, cuando escuchaba la radio, y mi madre ponía la radio a todo meter, y los niños jugando en la calle... Cuando yo era niño, jugaba en la calle en la plazuela, me llegaba el sonido de la radio de mi madre: Juanito Valderrama, Juanita Reina, Lola Flores...”, recordaba en una entrevista en COPE Pepe Domingo junto a Ángel Expósito. “Todos aquellos cantante que eran noticia, y yo soñaba a Tomás Martín Blanco presentar el Gran Musical, yo soñaba con hacerlo. Cuando escuchaba a Prat y Vicente Marco presentar el Carrusel Deportivo, yo soñaba con presentarlo. Cómo la vida da vueltas”, rememoraba con emoción La Leyenda.









“He llorado leyendo mi libro”



En aquella entrevista Pepe Domingo reconocía haber “llorado volviendo a leer el libro otra vez”, concretamente una parte que la escribió hace 15 años. “Me lo pasó a limpio Paco Barrero, un amigo que murió, en paz descanse, y lo guardé porque pensé que era malo. Y, al volver a leerlo, cuando hablo de mi madre, de la radio, mi padre que se fue con 58 años, de mis hermanos... Me vinieron las lágrimas, soy muy sensible, pero es que cualquiera que escriba eso y lo vuelva a leer a los 15 años que te falta tu madre y tu padre, lo sientes más profundamente”, comentaba emocionado.

También tenía la voz de Tiempo de Juego palabras de agradecimiento para todos los que habían comprado algún ejemplar de su libro 'Hasta que se me acaben las palabras: Mis recuerdos de radio y vida' que, hasta el momento de la entrevista, ya había vendido más de 50.000 ejemplares e iba por su cuarta edición.





Cómo se sentía Pepe Domingo sobre Padrón



“Soy Venancio Fernández, hola Pepe”. Así comenzaba el audio de un vecino de la infancia de Pepe Domingo en el municipio gallego de Padrón, que le sorprendía en plena entrevista:

“Te acordarás de mí porque además porque soy vecino tuyo en el pueblo. Recuerdo los tiempos en los que trabajábamos en Picusa, porque tú tenías una caligrafía muy bonita y te quedabas a veces dormido en los libros. Me acuerdo que hacíamos un calendario con todas las fiestas que había en verano, y no nos perdíamos ninguna. Siempre que podías te subías al palco de la orquesta para cantar y siempre saliste vencedor. Te tengo que dar la enhorabuena por lo que has hecho, que ha sido grande, no olvides a Padrón nunca en la vida”.

Un momento emocionante que servía para que el comunicador de COPE hablase desde el corazón sobre sus orígenes y cómo se sentía, echando la vista atrás, sobre un pueblo que le ha nombrado “hijo adoptivo”. “Padrón nunca se me quedó pequeño, yo podía haber vivido toda mi vida, si no hubiera pasado la convocatoria de Radio Galicia”, reconocía La Leyenda de la radio.

“Yo estaba amargado, aunque me había acostumbrado a trabajar en la empresa, y dentro de mí había un sueño de que quería ser locutor o cantante. Y, si no lo hubiera sido, sería animador de orquesta. Es un pueblo acogedor, un poco triste, pero un pueblo al que quiero mucho”, concluía una de las entrevistas más emotivas de La Linterna de los últimos años y que, ahora, es más importante si cabe.