Expósito se acuerda de una famosa tertuliana del corazón para las negociaciones de Bruselas: "Al estilo"

Junts per Catalunya y el Partido Socialista llevan días tratando de cerrar un acuerdo por la ley de Amnistía desde Bruselas y que, de esta forma, el líder socialista, Pedro Sánchez, tenga vía libre para la investidura y de esta forma sea el Presidente del Gobierno. A la capital europea se ha desplazado el político del PSOE, Santos Cerdán, para tratar de cerrar el acuerdo. "Lleva días intentando convencer a Puigdemont, es el negociador de Sánchez y es urgente ayudar a este pobre hombre" Así comenzaba el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, la sección 'He visto Luz', junto al comunicador Jon Uriarte.

Los comunicadores se han propuesto ayudar a Cerdán para tratar de conseguir el acuerdo y lo primero que proponen es "sorprender, la próxima reunión que sea inesperada, si les pillas a Puigdemont y los suyos despistados en casa, allí estarán viendo el 'Tu cara me suena de Bélgica'". Y Expósito se lo imaginaba "en el casoplón con el batín y la copa de coñac".

El pasado Domingo Santos Cerdán volvió a Bruselas para seguir con las negociaciones y estas tuvieron lugar en el barrio europeo de la ciudad belga. Estos encuentros no han terminado, pero sí están evitando realizarlos cara a cara. Tanto es así que el lunes, salvo Puigdemont, el equipo principal de Junts, se juntó muy cerca del hotel en el que se encontraban los representantes socialistas, aunque no llegaron a verse.

Más propuestas

Otra propuesta que le daban a Cerdán tanto Jon Uriarte, como Ángel Expósito, era la de llevar algún detalle, "los bombones hacen perder mucho el tiempo que si cuál como, que si este tiene buena pinta... vamos a ciegas", decía el director de 'La Linterna. Uriarte le respondía, "claro, te toca uno de esos rellenos que de repente no te gustan...". Pero si con alguno de los bombones estaban de acuerdo son los que contienen licor.

Además, en el caso de que hubiera algún problema por el idioma en la reunión, ya que Santos Cerdán es navarro y Puigdemont es catalán, Ángel proponía la utilización de pinganillos, "le ponemos un pinganillo y arreglado, por eso si le pide algo imposible que utilice el sistema de donde vienes, manzanas traigo".

Carles Puigdemont, un regateador

Jon mencionaba que Puigdemont suele ser un regateador, "en esta negociación, si le llegan a decir que sí, desde el principio tienes que regatearme, no me gusta, prefiero otra cosa. Y otra opción puede ser decir sí a una cosa y no a otro, pero tiene que ser muy rápido para que Puigdemont no se dé cuenta" y para entenderlo, Ángel Expósito ponía de ejemplo los votos en la boda de Lara.

Otro apunte importante que recordaban los comunicadores a Cerdán es que no mencionen a Puigdemont la relación que tiene este último con el tsunami, pero en caso de decírselo que se lo diga en un tono "suave, al estilo Karmele Marchante, era independentista tío", que además cantaba la canción "Yo soy un tsunami", concluía Ángel Expósito.