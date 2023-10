Expósito: "El problema de Pere Aragonès es que todo se lo está comiendo Puigdemont"

En el Senado la comisión de Comunidades autónomas. En un gesto de desprecio absoluto a las instituciones los presidentes PSOE (García-Page de Castilla la Mancha, Barbón de Asturias y María Chivite de Navarra, socia de Otegi) no han acudido. El lehendakari, por supuesto, tampoco.



Pere Aragonès ha ido para vender la moto ante los suyos y ante Pedro Sánchez, todo por marcar barretina para que no se lo coma todo Puigdemont. Pero el problema de Aragonès es que todo se lo está comiendo Puigdemont. Esto es lo que tantas veces escucho a Herrera: quieren seguir viviendo del independentismo pero nunca en la independencia.



Por el PP, todos los presidentes en una auténtica demostración de poder territorial como nunca habían tenido. Así hasta 11 comunidades, más Ceuta y Melilla.



Eso aquí. A la vez en Israel los países importantes del mundo se han ido a Tel Aviv. Ayer Joe Biden, el alemán Olaf Sholtz, hoy el premier británico Sunnak y nosotros con Sánchez reunido con representantes de la sociedad civil sobre la agenda 2030. Nadie sabe lo que es eso, pero da lo mismo.



Seamos sinceros. Este es nuestro nivel y, lo que es peor, nuestro nivel y nuestra imagen en el mundo.



Y si no, escucha. A Ione Belarra es incansable. Me la imagino whatsappeándose todas las mañanas con Pablo Iglesias: “Oye líder supremo ¡Oh! Amado líder buenos días, ¿por donde tiro hoy?”



“Mira Ione, di esto:”



“Podríamos hacer mucho más si fuéramos capaces de dar un ejemplo al mundo: rompiendo relaciones con Israel, ser capaces de promover el embargo de armas en la UE, esas sanciones que fueron ejemplares para Putin se podrían aplicar en este momento, sanciones económicas a Netanyahu”



¿Y sabes qué? El problema no es ella. El verdadero problema es quien la puso ahí y quien la mantiene.



Así que, por esto también, gracias Pedro.