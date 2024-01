Expósito pide explicaciones a una tertuliana por lo que dice sobre los calvos: "Muy maja y muy metepatas"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, pedía esta semana explicaciones en directo a una colaboradora del programa, la periodista Ángela Martialay, por el comentario que hacía en directo sobre las personas calvas. Unas palabras que provocaron que el comunicador de COPE detuviese el programa para lanzarle una pregunta a la tertuliana, a la que se le escapa una risa nerviosa mientras su compañero, Ignacio Camacho, salía al paso para echarle un cable.

Un momento que incluso el propio Expósito quiso recuperar en el resumen del programa de este miércoles, aunque la situación tuvo lugar en la tertulia del programa del martes, mientras Camacho, Martialay y el director del programa debatía sobre los asesores de imagen, a raíz de la información sobre que la jefa de imagen de la Moncloa cobra unos 55.000 euros al año y que el Ejecutivo paga a más de 100 euros cada sesión de imagen, tanto a presidente como ministros. Además, explicaba Expósito, la jefa del departamento viaja constantemente en el famoso avión Falcon presidencial.









Expósito y el comentario sobre los calvos



Este miércoles la redactora de La Linterna, Silvia Martínez, recordaba el momentazo de Expósito con Martialay durante el resumen de lo mejor del día. “Ayer pasaron cositas en este programa. Por ejemplo, te enfadaste Ángel. Ángela Martialay hizo una referencia en la tertulia que no te gustó ni un pelo”, comenzaba.

Y es que, el propio comunicador se paraba a responder a su compañera, antes ni siquiera de escuchar el corte original por la ironía de sus palabras: “Espera, espera, como que ni un pelo. ¿Ves? Ya has metido la pata tú hasta en la entradilla. Lo has dicho a posta, ¿no?” Entre risas ambos daban paso al sonido de la tertulia en la que debatían sobre la asesoría de imagen de Silvio Berlusconi: “Berlusconi era el campeón del mundo, pero hay otro que, con 40 años menos...”, bromeaba el periodista, al que respondía Ignacio Camacho que, en cambio, “veías a Rajoy y era todo un desastre de imagen”.

En ese momento Martialay hacía un comentario que provocaba el silencio en el programa: “Bueno, ni tanto ni tan calvo”. Tras unos segundos de pausa, el director de La Linterna pedía explicaciones: “A ver, ¿qué pasa con los calvos Ángela?”. “No a ver, he dicho un refrán solo”, se explicaba Martialay, a la que echaba un cable Camacho: “Que están de moda, que están de moda”. Aún así, Expósito no daba un paso atrás: “Tomo nota. Anda que, menuda guinda”.

“Con lo maja que es Ángela”, lamentaba la redactora de COPE, ahora sí, de vuelta en el resumen. “Sí, si será maja y muy metepatas. Digo que estáis siempre en el filo de la navaja”, añadía el comunicador que, tras asegurar su compañera que su padre también es calvo, recordaba que eso se produce por “exceso de testosterona”.

Expósito no da crédito al comentario sobre una banda de los 70



Hace sólo unos días, el director de La Linterna Expósito ya vivió otro momento con otra redactora del programa. Esta comenzaba con la parte que le tocaba del resumen: “La siguiente cagadita es la mía, que sigo aquí sentada porque, un poco más, y pides a seguridad que se me lleve”. Ambos recordaban un momento en el que, durante las redes sociales del programa, sonaba en directo la mítica canción de Deep Purple, Smoke on the Water. “¿Sabes qué es esto que suena?”, le preguntaba el director del programa: “Sí, música”, respondía tímida la compañera, que no sabía el nombre del tema, lo que encendía la cólera de Expósito.

“Qué sin vergüenza, esto es un himno generacional, el Smoke In The Water, de Deep Purple. ¡Por favor! ¡Que se vaya! ¡Quitádmela! ¡Fuera de mi vista!” La redactora recordaba que, como dice el técnico del programa, Antonio Mora, más que una cagada es una incultura musical. “Es lamentable”, concluía el director.