Expósito: "Si los resultados de las europeas fueran extrapolables a unas nacionales, Feijóo sería presidente"

El Partido Popular ha logrado la victoria en las elecciones europeas de este domingo, logrando 22 escaños, seguido del PSOE, que se ha quedado con 20.

Tras conocer los resultados, Ángel Expósito ha analizado los escaños obtenidos por cada partido a nivel nacional, poniendo el foco en el bajo porcentaje de participación registrado este domingo, 9 de junio.

El PP gana, seguido del PSOE

"Con estos datos, viendo los votos que suma el PP, y los que baja la coalición del Gobierno, hoy, si esto fuera extrapolable, que no lo es, a unas nacionales, que no lo es, Feijóo sería presidente del Gobierno", comenzaba diciendo.

Por su parte, "Sánchez salva los muebles desde el punto de vista propagandístico, esos dos escaños de diferencia, esos cuatro puntos". Y es que "la vida sigue igual. En Moncloa, la pareja, en el juzgado Begoña Gómez, imputada y en Cataluña pendientes de un hilo, a ver qué pasa con la mesa del Parlament y con el lunático de Puigdemont en unos días".





En cuanto a los socios, "Sumar y Podemos, miembros del Gobierno, unos hasta antes de ayer y otros todavía, fagocitados en un 50% por el PSOE, otro éxito de Yolanda Díaz".

"La gran sorpresa de la noche, la aparición de Luis Pérez Alvise con ese partido antisistema"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El nombre propio de la noche es Alvise: "La gran sorpresa de la noche, la aparición de Luis Pérez Alvise con ese partido antisistema, con tres escaños en Estrasburgo, que se dice pronto".

En cuanto a los partidos nacionalistas, "Bildu gana en el País Vasco, es el partido más votado allí", mientras que "Junts, que tuvo tres en la época gloriosa, cuando se presentó Puigdemont nada más escaparse, se ha quedado con uno, pero la clave y la llave la sigue teniendo él".

Vídeo





Además, "Ciudadanos ha desaparecido completamente".

El bajo porcentaje de participación

Por último, Expósito se ha fijado en el dato de participación: "Yo me quedo con el dato de la abstención, con la que está cayendo en el este de Europa, que somos nosotros, con la guerra en la puerta, con la guerra en el mediterráneo, con el drama de la migración, con nuestros agricultores pasándolas canutas y los pescadores y los ganaderos, con todo lo que refiere a Europa, que haya rondado la participación el 50%, como europeo, deberíamos hacérnoslo mirar".