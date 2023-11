Expósito desvela el comentario "poco diplomático" sobre su físico que recibió en una tienda de ropa

Estos días el foco de la información ha estado puesto en debate de Investidura de Pedro Sánchez, así como su posterior votación. Ángel Expósito mencionaba que si no fuera por eso, estaría hablando de la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping, en la que todo iba bien hasta que Biden le llamó "dictador" al presidente chino. "Con los años hay que reconocer que se pierden los filtros", y para hablar del peligro de ser sincero, ha contado con el comunicador Jon Uriarte, en la sección 'He visto la luz'.

"En el fondo Biden me recuerda a ti Expósito" comenzaba diciendo John, que ponía el ejemplo de lo que se imagina que habría soltado el director de 'La Linterna' a quiénes apoyaron la investidura, teniendo en cuenta lo que dijo antes a Rufián. "Me parece la amenaza de un chulo absolutamente barriobajero, y de un macarra con ese tono, esas pausas. Nos repugna. Ya puedes retuitearlo por cierto, porque como sé que me sigue" dijo.

Biden tiene una edad en la que no tiene filtro, cosa que también le pasa a Trump pero desde siempre, como muestran sus mensajes de Twitter, algo que John ha ejemplificado con una imitación de Joaquín Reyes.

Menos mal que al presidente de Estados Unidos no le ha dado por decirle al chino que se parece a Winnie the Pooh, aunque si fuera la madre de John, le habría dicho algo así como que "está sobradito de kilos". Y como ejemplo tenemos un monólogo de Juanjo Albiñana, que habla de la escala de insultos para referirte a un gordo, siendo el máximo "lustroso".





La diplomacia estadounidense se ha tenido que emplear a fondo en este día, para decirles a los chinos que Biden no quería decir lo que dijo. La frase concretamente ha sido "se dice que es un dictador, pero va mejorando", y para ello, Expósito ponía el ejemplo de algo similar que le dijo una señora a Santiago Segura.

"No hay que confundir el macarra, que ofende cada vez que habla, con ser alguien que suelta lo que piensa" comentaba Joh. Y para comprobar que lo de Biden podía haber sido peor, Expósito imagina qué hubiera pasado si en lugar de presidente de EE.UU fuera médico, con un monólogo de Leo Harlem.

Esto pasa cuando tienes que tragarte los sapos para lograr acuerdos políticos y al final la lías. "Eso en España, visto lo de ayer y lo de hoy, no es un problema grave. Aquí la sinceridad está sobrevalorada, es mejor mentir (díselo a Sánchez) para ganar cacho" apuntaba Expósito, con el ejemplo del método Simeone, donde la clave es "cambiar de partido continuamente".

Si ya había tensión mundial, ahora hay más, de hecho, en EE.UU, en eso de ser demasiado sincero, "se parece cada vez más al abuelo de los Simpson" decía el director de 'La Linterna' antes de dar paso a diferentes sketchs. Eso sí, Expósito lo tiene claro: "Para mi se parece cada vez más a Felipe de Edimburgo".