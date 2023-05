Expósito confiesa lo que le tocaba cuando jugaba en la tómbola: "Es complicado, cuando pasas no te lo dan"

Para Ángel Expósito, el Consejo de Ministros celebrado de manera extraordinaria este jueves para buscar soluciones al problema de la sequía es lo último de la “rifa” que considera que serán las próximas elecciones. “No ha podido hacerse antes, justo el día que empieza la campaña electoral, mira tú qué casualidad...”, comenta el director de La Linterna.

Según Expósito, más que elecciones parecen una tómbola, y para demostrarlo ha contado con la ayuda de Jon Uriarte, que ha hecho un repaso por las promesas que suelen hacer los políticos en estas fechas en las que se acercan las elecciones. Además, se ha ofrecido a darles algunas recomendaciones sobre lo que deberían hacer y lo que no, que puedes escuchar en el siguiente audio.

Audio





Por ejemplo, Uriarte espera que con el tema de la sequía no caigan en el argumento del mítico 'Risitas' y lo terminen confundiendo con la memoria histórica. Al Risitas también le preocupaba la falta de agua y que no lloviera. “Desde que se ha muerto Franco se ha llevado la llave de paso”. Un chiste que ha desatado las risas de Expósito y Uriarte en el estudio, y es que aunque hayan pasado ya unos años, no ha envejecido nada mal.

Frente a esta sequía, Jon Uriarte recuerda que deberíamos tener un plan contundente y con urgencia, pero parece que el único por el momento es cantar “que llueva, que llueva....”

El colaborador de La Linterna ha intentado recopilar todas las propuestas de última hora absurdas de todos los partidos políticos. “Imposible, no me ha dado tiempo”. Como han visto que no se lo toman muy serio, Expósito y Uriarte han decidido proponer a candidatos y partidos que organicen las próximas elecciones como una verdadera tómbola y que tiren de la ruleta, a ver qué toca. “Si en vez de la ayuda a la hipoteca te toca otra cosa, es porque has tenido mano torpe, porque ahí estaban los premios”, ha bromeado Uriarte.

Muchos pueden pensar que, como en la tómbola de la feria, los políticos prometen lo que nunca va a tocar. En este punto han recordado la comparación que hace el monologista Goyo Jiménez entre los peluches de la feria americana y los de aquí. “Un pedazo de oso, tamaño oso... Aquí te vas a una feria y te dejas el sueldo para sacarte un perro piloto”.

Esto ha servido para recordar lo que Expósito y Uriarte han ganado en las ferias a las que han ido. “A mí en una tómbola me tocó un flotador gigante con forma de champán”, ha rememorado Jon Uriarte, a lo que Expósito no le ha quedado más remedio que confesar que él nunca consiguió nada. “Yo creo que no me tocó nada nunca. Tampoco jugaba...”, admite el director de La Linterna. “Si no juegas, es complicado, cuando pasas no te lo dan”, le justifica el colaborador.



En su propuesta de convertir las elecciones en una tómbola, Jon Uriarte pide que se quede claro cuáles son los premios desde el principio, para que no pase lo que le ocurrió a Dani Rovira cuando fue al parque de atracciones y te lleves un niño sin querer a casa.

“Llegará el 29 de mayo, el día después, y donde dije digo, digo Diego”, sentencia Uriarte. Y es que todo lo que prometen estos días los políticos, en muchos caso por desgracia será lo mismo que el chiste del comandante Lara que recuerda Expósito. “- ¿Qué me vas a regalar por el día de los enamorados? - ¿Ves el Ferrari que está enfrente aparcado? Pues una tostadora del mismo color”.