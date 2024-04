Expósito confiesa el episodio en la mili que cambió la vida de su padre: "Siempre lo digo lleno de orgullo"

El director de La Linterna, Ángel Expósito, confesaba esta semana en La Linterna el episodio que vivió su padre en la mili y que le cambió la vida, algo que el comunicador de COPE cuenta siempre, tal y como desvela, y que le “llena de orgullo”. Lo hacía en una entrevista el pasado miércoles con el Almirante Garat, con el que debatía sobresi España debería o no regresar al servicio militar obligatorio, eliminado ya hace décadas.

Y es que muchos países de Europa siguen manteniendo a día de hoy la conocida como la mili, entre ellos Finlandia. Por su parte, otros como Alemania o Francia se están planteando la posibilidad de recuperarla. Algo que, al menos por el momento, no ha planteado España, pero que no deja de ser una posibilidad. No obstante, el Almirante Garat explicaba en La Linterna que el principal objetivo es “crear ejércitos más numerosos” aunque, matiza, esto puede desembocar en Fuerzas Armadas “más pasivas”. De hecho, ponía el ejemplo de Argentina en las Malvinas:









"El ejército argentino era tres veces más grande que el británico, y no consiguió ganarle en las Malvinas". Así, la tercera clave que apuntaba el Almirante para desestimar la necesidad del regreso de la mili en nuestro país es que, al menos a día de hoy, no tiene ese "elemento de educación a los más jóvenes". En ese momento, el director de La Linterna recordaba el episodio en el servicio militar que marcó la vida de su padre.





Cómo la mili cambió la vida del padre de Expósito



“Los ejércitos que en su día tuvimos capacidad de enseñar a leer a los españoles la tuvimos e hicimos un trabajo muy útil en la posguerra, hoy día encontrar instructores que sean capaces de transmitir a una juventud ya muy formada a la edad de 18 o 19 años que ha estado influida a muchas opiniones diversas es mucho más complicado”, explicaba el Almirante Garat a Expósito. Así, el militar pone en duda que las Fuerzas Armadas sean “la herramienta útil para eso”. En ese momento, el comunicador de COPE detenía al Almirante para contarle, precisamente, cómo influyó ese elemento de educación en su propio padre.

Audio









“Yo siempre lo digo, y además lleno de orgullo, que mi padre, que en paz descanse, fue uno de esos que con 20 años aprendió a leer y a escribir en la mili, en Hoyo de Manzanares”, desvelaba el director de La Linterna.

Por su parte, Garat lamenta que ese servicio no se les ha agradecido lo suficiente, "pero la mili contribuyó mucho a sacar a España del analfabetismo". "Sin duda y después de aquello, pues mira, sacó tres hijos palante, que nos ha ido tan mal en la vida. O sea que toda mi admiración, faltaría más", concluía Expósito.





La mili, un orgullo en Finalndia



Uno de los últimos puntos que señala el Almirante Garat es que en España nos hemos olvidado de cómo terminó la mili en España, cuando "sólo una porción de los llamados acudía al servicio militar, y se llegó a convertir en un escandalo social".









Así, Jordi Sauret, profesor de Análisis Electoral de la Universidad Abat Oliva CEU, sentencia que, en la actualidad, en la opinión pública española “no se respira este clima ni se percibe, porque la amenaza de Rusia nos queda muy lejos”. “Eso no significa que la opinión pública no decide que tiene que haber un ejército, no tenemos un antimilitarismo absoluto, porque ha colaborado con ayudas humanitarias, pero España no está preparada para que haya muertes de militares en objetivos españoles que no se entienden que sean nacionales”, concluye.