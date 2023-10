Expósito apuesta a que el Constitucional anulará la sentencia de los ERE y explica los argumentos

Titular de The Objetive, firma Ketty Garat: El Tribunal Constitucional se dispone a anular la sentencia de los ERE de Andalucía. Luego argumenta, según ese informe, que una de las magistradas del Tribunal Constitucional acepta la tesis de los abogados de Griñán y Chaves... En fin, argumentos metidos, sinceramente, con calzador. Viene a decir, más o menos, que una decisión política no se corresponde con una administrativa. Y que, por lo tanto, la sentencia ha de anularse.

Dicho de otro modo: se van a ir de rositas Chaves, Griñán y el resto de condenados por los ERE. La pregunta obligada es: ¿se atreverá el Gobierno (dejémonos de eufemismos y de historias porque lo de Conde-Pumpido es descarado) a indultar por la vía del Constitucional a los condenados por los ERE? La respuesta es sí.

¿Alguien se imagina que Rajoy hubiera hecho algo parecido con Bárcenas, con Rato, con Matas? ¿Alguien se imagina que el Gobierno, vía Constitucional, o vía Supremo, o vía indulto, hubiera hecho eso con sus políticos? Pues con este Gobierno sí. Progresista y reformista. Con los ochocientos y pico millones de euros que robaron y repartieron para comprar votos y voluntades... Y se van a ir de rositas con un par... De togas. ¿Apostamos? No tiene límite.









“¿Acaso a Israel no le queda más remedio que tragar?”



Además, el director de La Linterna profundizaba en su monólogo sobre la última hora de las hostilidades en Gaza:

El mundo en vilo por la guerra de Israel contra las bestias de Hamás. Israel preparando la respuesta terrestre ante el lógico miedo a la propia reacción.



En este sentido el tema es: ¿Qué puede hacer y qué no puede hacer Israel para defenderse?



Porque ya nos hemos olvidado de que todo esto empezó hace 9 días con la bestialidad de Hamás contra civiles israelíes. Si las bestias de Hamás conviven con los civiles, arman sus misiles en casas civiles, utilizan civiles como escudos humanos. ¿Acaso a Israel no le queda más remedio que tragar?



Es impresionante porque poco a poco, por política o politiqueo, va colando el lenguaje para el relato (también progresista ¡Ja!) en todo esto. Milicianos no terroristas, hombres armados en vez de asesinos salvajes y, eso sí, ni mú de las mujeres violadas y arrasadas por parte de Hamás.



Por cierto, se cumplen 600 días de la guerra de Putin contra Ucrania, que no se nos olvide.