Expósito alucina al escuchar en directo la edad de Javier Milei, presidente de Argentina

Argentina ya cuenta con nuevo Presidente, el economista Javier Milei, después de que su partido, 'Libertad Avanza' obtuviera el 56% de los votos. Se están analizando a fondo las razones de su triunfo, pero cómo decía el director de 'La Linterna', Ángel Expósito, quien alucinaba con su, edad, "se olvida lo más importante y es que la política está desmelenada, no soy yo el más adecuado para hablar de ello, pero es así, la gente está desmelenada en todo el mundo y esto es clave", lo analizaba con el periodista Jon Uriarte.

Los comunicadores se preguntaban al inicio de la sección'He visto luz' "¿Qué pasa con los nuevos líderes mundiales, por qué la gente tiene el pelo tan raro?", un señor que con 53 años, como Milei... Entonces, Expósito, alucinaba con la edad del actual presidente argentino, "¿Tiene 53 años? La madre que lo parió". Ambos estaban de acuerdo que Milei "no sabe peinarse, normal que luego diga cosas como estas".

Y es que se referían al momento en el que Javier Milei se declaraba como defensor de Tantra y decía que "quien tarda menos de 45 minutos se considera eyaculador precoz, a mí me dicen vaca mala". Esto desataba las risas de los comunicadores y se mostraban incrédulos por lo que han votado los argentinos. La conclusión a la que llegaban es clara, que todo esto tiene que ver con el pelo.

Boris Johnson

También se acordaban del ex primer ministro británico, Boris Johnson, y recordaban la imitación del cómico español, Joaquín Reyes, cuando imitó a Johnson. Tanto Ángel como Jon no podían aguantar la risa y el director de 'La Linterna'expresaba que "lo mejor es lo de europeo de mierda".

Kim Jong-un

Otro político del que se acordaban los comunicadores era del líder supremo de Corea del Norte, de Kim Jong-un. "No solo permite 30 tipos de peinados, porque no permite nada más, sino que, además, él impera el suyo", decía Jon. Por su parte, Expósito mostraba su opinión del peinado del coreano y "qué pelo, que tío, qué porte, a mí me recuerda a Pedro Sánchez en cuanto al magnetismo, a ver quién le dice a Kim Jong-un que no le mola el pelo".

Donald Trump

Tampoco podía quedar sin mencionarse a Donald Trump, tanto por su color de piel, parecido a una zanahoria, como por su peinado. "Lo de zanahoria tiene una explicación, el maquillaje, y lo del pelo es muy fácil, de atrás para adelante y lo de adelante, un poquito para atrás, es como lo de Anasagasti, pero en vez de un lado a otro, de sur a norte", decía Expósito.

Carles Puigdemont

Además, se acordaban del peinado del diputado del Parlamento Europeo, Carles Puigdemont, al que calificaban que "lo deja indepe, al viento, a lo que salga, al libre albedrío". Por tanto, se confirma que un pelo llamativo es la antesala de dar la nota en la política y en "España también hay casos que la política está desmelenada", como cuando Pablo Iglesias se cortó la coleta.