Expósito responde a la exigencia de Podemos de que Irene Montero siga de ministra: "Maldito disparate"

A vueltas con el escandalazo, y no pasa nada, de la Ley del 'Sí es sí' y sus efectos. El último balance de los Tribunales Superiores de Justicia, Supremos, revisiones... El premio a violadores y agresores sexuales es 4 ex carcelados más, con lo que ya son exactamente 121 violadores que están sueltos por tu casa, por tu barrio o en tu escalera, más 50 galardonados. Por lo que ya son 1.205 agresores o violadores con la pena rebajada. Es un escándalo de una magnitud... Y no pasa nada. Y todavía aparece la vertiente de Podemos, dentro de Sumar, dentro del Gobierno progresista, exigiendo que Irene Montero siga siendo ministra. Ministra de este maldito disparate.

Cuatro violadores más en la calle, y 50 violadores o agresores más premiados por esta ley. No lo olvidemos, la ley del Ministerio de Igualdad, aprobada colegiadamente por el Consejo de Ministros (muchas gracias Pedro, qué progresista), y aprobada en el Congreso por mayoría. Excepto los votos en contra del PP y de Vox. ¡Caramba! Esto es lo del Gobierno de Progreso. Cuatro ex carcelados más por el 'Sí es sí', y 50 premiados más por el 'Sí es sí'. Qué escándalo, qué vergüenza, y no pasa nada.





La Manada, beneficiada por el 'Sí es Sí'

Además, el director del programa de COPE se refería el pasado mes de julio, en plena campaña electoral, en su monólogo de La Linterna a la defensa de Sánchez de la ley de Igualdad: “Y no ha empezado la campaña electoral oficialmente. Entre el calor, las ocurrencias, Pedro Sánchez hasta en la sopa y los pactos, pre pactos y post pactos de las pasadas elecciones autonómicas. ¡Madre mía! Qué sopor.

¿Sabes? tengo la impresión (otra vez) de que políticos y periodistas, periodistas y políticos nos retroalimentamos hasta la extenuación. Y se nos olvida que la inmensa mayoría ya tiene decidido el voto. Y que salvo hecatombe, esa intención de voto no va a cambiar.

Pedro Sánchez con Ana Rosa Quintana en Telecinco: El problema de Sánchez es que él, los socios y todo el mundo sabe que si le da la suma no le basta con Yolanda Díaz. Sánchez necesitará a la motomami, a Junqueras y Rufián, a los que queden de Puigdemont, a Otegui y al PNV. ¿Qué puede salir mal?