Un experto explica por qué España es a la vez líder en paro y en vacantes: "Es el modelo productivo"

Hay dos datos en cuanto a empleo en nuestro país que si se leen juntos parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados en España: 2.770.000. Una tasa de parados que es especialmente preocupante si hablamos de los jóvenes, donde roza el 30% y somos líderes de la Unión Europea.

Pero el segundo dato que impresiona si se lee después de este es el número de vacantes, de trabajos disponibles en España: en junio marcaron un nuevo récord: 149.675 puestos sin cubrir, empleos para los que no se encuentra gente, trabajos en los que nadie quiere estar. La mayoría, casi el 90%, pertenecen al sector servicios, principalmente hostelería y transporte, pero también hay más oficios afectados.

Muchos señalan a la sobrecualificación como la causa principal de este problema, personas que se encuentran en el paro a pesar de tener estudios superiores y que quieren conseguir un empleo relacionado con estos, pero que en la mayoría de ocasiones no lo encuentran, y en caso de hacerlo, es precario o únicamente temporal.





"La gente no quiere trabajar"

Casi 150.000 empleos sin cubrir, vacantes que pertenecen en su inmensa mayoría al sector servicios, en concreto un 89%. A la cabeza de todo esto se sitúa la hostelería. José, el propietario de un restaurante en Monesterio, en Badajoz, ha contado en 'La Linterna' que llevan 40 años con el restaurante abierto, y explica que “no encuentro a nadie que quiera trabajar, y ofrezco horarios y condiciones muy razonables”. José explica que cree que esto es culpa de que “no se forma como se tiene que formar”, y cree que “la gente no quiere trabajar”. En la opinión de José, la gente no quiere trabajar en la hostelería pese a que, según él, “no es la hostelería de hace 30 años”, que, según explica, era mucho más dura.

Jesús Vega, un experto en recursos humanos que ha trabajado mucho tiempo en Inditex, ha explicado en 'La Linterna' que “el mundo laboral es muy extenso y variado”, y cree que no es lo mismo el problema que puede existir en la hostelería que el de transporte, y opina que “En España tenemos un problema de modelo productivo, seguimos anclados en un pasado que no nos hace desarrollar nuevos modelos, hemos destruido un sector muy importante como era la industria y no hemos sabido crear nuevos”.

El experto cree que “dependemos de gente que no conoce el problema en profundidad”, refiriéndose a los políticos, ya que, según opina, “entre todos ellos no han generado ningún puesto de trabajo nunca”. Vega ha explicado que los trabajos están muy desincentivados, y culpa a la gente joven de que se independizan tarde y no tienen que dar a nadie que comer, por lo que, al no tener la necesidad, incentivarlos es complicado. El problema de raíz para el experto es que “no generamos suficiente gente que trabaje en puestos de tecnología, que darían mucho valor a los trabajadores de nuestro país”, aunque reconoce que es algo que está pasando en todo el mundo, pero hay países que se han dado cuenta de esta situación y están trabajando para superar esta situación.