Espinosa de los Monteros, de VOX, se lleva un 'Zas' por no saberse la ley de partidos

Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al vicesecretario de relaciones internacionales de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, que ha propuesto medidas electorales que van contra la ley de partidos.

El periodista le define como “muy defensor de la idea de España. De la suya. La idea, digo. Y para él estamos rodeados. No de bobos, sino de enemigos. Tan preocupado está por España, que hasta la Constitución le estorba”, en referencia a unas declaraciones de Espinosa de los Monteros en el programa de Antena 3, Espejo Público.

Ante esta propuesta, Julio César Herrero le explica: “Verás, en la misma exposición de motivos de la Ley Orgánica de Partidos Políticos dice esto: “El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político pueda atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de bandas terroristas”. Y por si no lo has entendido, pues la ley te lo explica. Dice así: “resulta indispensable identificar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven sus ideas y programas, cualesquiera que éstas sean, incluso aquellas que pretenden revisar el propio marco institucional, con un respeto escrupuloso de los métodos y principios democráticos, de aquellas otras que sustentan su acción política en la connivencia con la violencia, el terror, la discriminación, la exclusión y la violación de los derechos y de las libertades”. ¿A que lo que has dicho no encaja con esto?”

Por lo tanto, por “proponer la prohibición de los partidos que no creen en la unidad de España o que no renuncian del marxismo, el vicesecretario de relaciones internacionales de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se lleva un … ¡Zas! ¡En toda la boca!”