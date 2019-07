Como saben, tres experimentadas espeleólogas entraron el sábado pasado en una cueva de Cantabria. Se desorientaron y no podían salir. El enlace que tenían fuera avisó a los servicios de emergencia y, después de 30 horas de rescate, consiguieron salir el lunes pasado.

No hay que ser un lince para entender que, después de un día sin saber si estaban bien o no, los medios de comunicación prestaran atención y se interesaran por su estado. Pues, una vez en su casa, una de ellas contó su aventura a sus amigos. Les leo la parte del escrito en el que se refieren al trabajo de los medios de comunicación; lo mucho que disfrutaron con la aventura se lo ahorro, pero lo pueden leer aquí.

“Los cámaras intentaron conseguir sus exclusivas por las ventanas del coche patrulla, intentaban estar en cualquier conversación que teníamos con los propios guardias civiles, con el coordinador del 112, con el grupo de chicos de espelo-socorro, ¡¡¡¡POR FAVOR!!!! ¿Realmente era necesario todo este espectáculo de mierda? ¿Realmente era necesario que tanta gente estuviera tan preocupada por nada? Sensacionalistas buscando la desgracia, buscando el tomate, buscando la exclusiva, la audiencia,en definitiva, ¡¡¡QUÉ PATÉTICO!!! Y lo peor de todo, NO PUDIMOS HACERNOS NUESTRA FOTO EN LA SALIDA DE COVENTOSA PARA NUESTRO RECUERDO!”. Y concluye: “Para mí ha sido todo una vergüenza”.

Vamos a ver, bonita, que diría Carmen. No voy a entrar en si los medios se acercaron o no para preguntar qué tal estabais, aunque algunos de los presentes mantienen que es mentira porque el coronel de la guardia civil que estaba al mando había pedido a la prensa que no hicieran preguntas. Pero escucha una cosa: que los medios se interesen por quienes habéis estado atrapadas durante horas podrá ser cualquier cosa, pero ni es un espectáculo ni es un espectáculo de mierda. Os preguntáis si era necesario tanta preocupación por nada. Mira, lo de por nada lo sabíais vosotras, que estabais dentro; de hecho era precisamente la información que faltaba fuera.

Esto de sensacionalistas buscando la desgracia. ¿A ti qué te hace suponer que algún medio de comunicación te deseaba lo peor? Que lo único que lamentes es que no os hayáis podido hacer una foto para vuestro recuerdo es, en sí mismo, una fotografía nítida, de la frivolidad. Por cierto, ¿Quién te lo impidió? Habértela hecho. Dices que todo ha sido una vergüenza. Estoy de acuerdo.

Así que, por arremeter contra los medios de comunicación y acusarlos de buscar la desgracia, una de las tres espeleólogas rescatadas de la cueva cántabra, Coventosa, se lleva un ¡ZAS! ¡En toda la boca!