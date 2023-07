España, a la cabeza de los abuelos 112: pasan el mismo tiempo cuidando de los nietos que una jornada laboral

Hoy, día 26 de julio, es el día de los abuelos, y muchos de esos abuelos van a pasar el día con sus nietos. Esto es así porque el 35% de ellos cuida a sus nietos varios días por semana en una media de 6 horas por día, es decir, prácticamente una jornada laboral. Este es el caso, por ejemplo, de Mercedes, quien ya tuvo que cuidar mucho de sus nietos mayores y ahora le toca hacer lo propio con las pequeñas

España es uno de los países más envejecidos del mundo, con una edad media de 45 años, y sobre los hombros de los abuelos acaba cayendo una carga que, sin embargo, para muchos de ellos, esto lejos de ser trabajoso, resulta una buena manera de disfrutar con sus nietos. Pili, por ejemplo, ha hablado en 'Mediodía Cope' de que es amiga de su nieta: “Pasamos todo el día haciéndonos bromas y nos lo pasamos muy bien”. Su nieta Inés, que vive en Madrid y estudia primero de bachillerato, habla de que le “encanta pasar tiempo con su abuela en Sarria. Siempre me apoya y trato de hacerle caso a todos los consejos que me da”.

En la mayoría de ocasiones estas situaciones se producen por la imposibilidad de los padres de conciliar horarios, este es el caso de Teresa, de 38 años, que tiene 3 hijos de 11, 9 y 4 años. Teresa ha contado en 'La Linterna' que trabaja todo el día y su marido, que es médico, también tiene horarios muy complicados, por lo que durante el verano optan por “dejarlos con los abuelos, es lo que más tranquilidad nos da”, y durante el curso “de lunes a jueves viene todas las tardes a casa para estar con ellos. Les ayuda a hacer los deberes y para ellos ya no es solo la diversión de que viene la abuela, sino que relacionan estudiar con estar con ella”.

Joaquín, el hijo mayor de Teresa, dice que se lo pasa muy bien con la abuela “Nos deja más tiempo para ver la tele y nos prepara juegos”y afirma con rotundidad que lo que más le gusta de la abuela es “que sea la abuela”. Cuca, la abuela en cuestión, confirma las palabras de su nieto: “Lo llevo muy bien, es muy divertido. Me encanta estar con ellos y estoy disfrutando muchas cosas que en su momento no pude disfrutar con mi hija”. Cuca ha contado también que con sus nietos realiza todo tipo de actividades, y que le reconforta mucho el hecho de saber que cuando su hija llega a casa de trabajar puede pasar tiempo con sus hijos y no “estar pendiente de si han hecho los deberes o si se han bañado”.





"A veces es una carga excesiva"

Alejandro Navas, sociólogo de la Universidad de Navarra y afirma que el dato de que el 35% de los abuelos tengan que cuidar de sus nietos “Para España este dato es normal por nuestro carácter latino, en otras zonas de Europa la gente se independiza y corta lazos con la familia”. Esta generación de abuelos es la generación más rica de la historia y por ello han tenido que ser el colchón económico de sus hijos de cara a hipotecas y desempleo. Según Navas: “La familia es el último muro de contención contra la crisis”. Aunque todo esto tiene una parte negativa: “Muchos abuelos, sobrecargados, se autodenominan 112 porque sirven para emergencias. Están obligados porque los hijos trabajan y ese arrimar el hombro cada día les hace sufrir una carga excesiva” ha afirmado el sociólogo.

Aunque en ocasiones, gracias a ese carácter latino que comentaba el sociólogo, somos nosotros los que cuidamos de los abuelos. Ángel y Milagros, por la edad, tuvieron que dejar su pueblo, Ágreda, para vivir con sus hijos. Él tiene 99 años y no puede cuidar solo de su mujer, que tiene demencia. Cada vez que milagros le ofrece una mínima respuesta o esboza una leve sonrisa, Ángel se emociona mucho: “Hoy cuando la he preguntado si había terminado de desayunar y me ha asentido, me he puesto muy contento”, ha contado Ángel. “Me molesta dar trabajo a mis hijos, pero estoy mucho más contento de estar aquí molestando que si estuviera en una residencia”, afirmaba. Al estar en casa con su familia puede disfrutar también de sus bisnietos. Los padres de estos son quienes cuando notan que Ángel no quiere se una carga le dicen: “Abuelos, vosotros nos habéis cuidado y ahora nos toca cuidaros a nosotros”.