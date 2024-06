El error garrafal al nombrar a Carlos Alcaraz que Expósito señala y puede salirte caro: "Es que es igual"

Es uno de los nombres del día y no es para menos, porque no todos los días podemos decir que Carlos Alcaraz gane el Roland Garros, uno de los torneos más célebres del deporte y, en particular, del tenis. El murciano, ya lo sabes, consiguió este título (el primer Roland Garros de su carrera) en un partido muy reñido que lo ha llevado a lo más alto del podio.

Por supuesto, con esta increíble gesta nos ha conquistado a todos y ha hecho que vibremos. Pero no, hoy no vamos a analizar lo mucho que ha conseguido ganando sobre esa tierra batida, porque hoy es el día de celebrarlo, pero, como siempre hacemos en La Linterna, de una forma un tanto particular.

Carlos Alcaraz, tras ganar su primer Roland GarrosEFE





Sí, con mucho humor, porque ahora, "da igual que Alcaraz se convierta en el tenista más joven en ganar tres grandes slam en superficies distintas, porque, Carlitos, nosotros sabemos más que tú". Son las palabras de Ángel Expósito, que quería analizar este torneo con Jon Uriarte.

Y es que, como ambos dicen, cuando algo así ocurre, a los españoles nos da por creernos más listos y parecer, entre otras cosas, expertos en este tema. En este caso, el tenis y su complejidad.

Agárrate, porque se viene un buen rato de analizar con muchas notas de humor lo que ha ocurrido sobre esa tierra batida de París.

El error garrafal al nombrar a Alcaraz que podría ponerte en un aprieto

Carlos Alcaraz, desde hace unos años, se ha convertido en uno de los nombres propios de nuestro país. Además, un nombre con mucha entidad, porque cada vez que escuchamos hablar de él, significa que algo grande está por ocurrir. Su nombre está ligado estrechamente a la grandeza del deporte español.

Y aunque parece que no hay ningún tipo de complicación en decir su nombre, podemos llegar a confundirlo con otro nombre. Y no, no es un nombre nada casual, porque confundirlo, podría suponer un desliz de lo más grave.

Lo ha señalado Expósito, y, para ello, ha utilizado un vídeo de TikTok de Nachter, un influencer de las redes sociales con millones de seguidores. Este fallo en el nombre de nuestro tenista lo ejemplificaba con una anécdota sobre un viaje a Estados Unidos en el que, a su regreso, le regalaba a un ser querido un souvenir traído directamente desde la prisión de Alcatraz.

"¿Tiene una cárcel? ¿Tenista y dueño de una cárcel? ¡Qué bueno!" decía este influencer. Enseguida, Uriarte se apresuraba a decir que, sí, en efecto, es todo un despiste.

Expósito era el que le corregía, y le decía que claro, "es que es igual, casi". Mucho cuidado, porque como llegues a nombrar mal a Carlos Alcaraz, puedes irte a la otra punta del mundo y no precisamente a un lugar agradable.

Las equivocaciones en otros nombres de tenistas

No es ni mucho menos la primera equivocación que se dé al nombrar a personajes célebres, y, particularmente, a tenistas. Sí, hay otros tantos que han tenido errores que podrían llegar a ser garrafales y que sí, también pueden salirte muy caros.

"Lo curioso es que la cantidad de gente que se suma al carro y hace que el tenis lo conoce desde niño" decía Uriarte. Enseguida, Expósito le respondía que sí, eso pasa, pero que "si rascas un poco, te das cuenta de que no saben nada".

Lo ejemplificaba con un sketch de José Mota, que confundía a Feliciano López el tenista, con el cantante José Feliciano. "Y lo mismo pasaba con Manolo Santana, que lo confundían con el cantante y decían, ¿pero también toca la guitarra?".

Eso sí, sea como sea, es momento de sentirnos muy orgullosos de Carlos Alcaraz, porque como decía Angelito al narrar su partido, siempre pasa lo mismo y "hay un español haciendo maravillas en esta pista".