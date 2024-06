Gonzalo Miró, espectador afortunado en Roland Garros: el precio que vale una entrada para la final

Seguramente no haya muchos españoles que puedan presumir de haber estado presentes tanto en la semifinal como en la final del primer Roland Garros que Carlos Alcaraz gana en su carrera.

Uno de ellos fue el colaborador de El Partidazo de COPE, Gonzalo Miró, que pudo disfrutar en la grada de la pista central de Roland Garros, la Philippe Chatrier, tanto en el duelo de semifinales en el que Alcaraz se impuso a Sinner como en el de la final en la que derrotó al alemán Zverev.

Números de récord de Carlos AlcarazEFE





Durante la semifinal de Alcaraz, el pasado viernes, el tenista murciano venció en cinco sets por 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 después de más de cuatro horas de encuentro.

El murciano y el de San Candido libraron un sensacional espectáculo en su semifinal de la Philippe Chatrier, donde el futuro número uno del mundo ha llegado a estar dos parciales a uno arriba antes de sufrir la remontada del jugador de El Palmar.

A sus 21 años, antes de saber lo que después lograría en la final, el español se convertía en el jugador más joven de la historia en alcanzar finales de Grand Slam en todas las superficies.



El espectáculo de la gran final

La gran final de Roland Garros también fue a cinco sets. Tirando de épica, Alcaraz derrotó a Zverev en un largo partido que pasará a la historia del tenis español.

Carlos Alcaraz consiguió su primera corona en Roland Garros y su tercer Grand Slam, tras remontar en la final contra el alemán Alexander Zverev, a quien venció por 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 y 6-2 en 4 horas y 19 minutos.



El tenista de 21 años, que gracias a esta victoria ascenderá al número 2 del mundo, se dejó caer sobre la tierra batida de la pista Philippe Chatrier antes de ascender a la grada donde estaba su equipo y su familia y abrazar a su abuelo, a sus padres y hermanos.



Alcaraz se convierte en el décimo español que se alza con el Grand Slam de tierra batida, suma el triunfo número 26 de españoles en París y en el más joven ganador de trofeos grandes en las tres superficies.



Además, es el segundo vencedor de Roland Garros más joven, por detrás de Rafa Nadal, los dos únicos que han ganado el torneo antes de cumplir los 22.

Un afortunado en París: Gonzalo Miró

Que Gonzalo Miró pudiera estar presente en los dos partidos que le llevaron a Alcaraz a la gloria en la arcilla de París tuvo que ver su parte de suerte: "Las entradas las compras tres meses antes sin saber en concreto quiénes van a jugar".

De hecho, dio la casualidad que Miró adquirió su entrada para semifinales en el turno justo en el que coincidió el turno del tenista murciano.

Gonzalo Miró reveló qué precio puede tener una entrada 'media' para una semifinal y una final.

El ambiente era a favor del español: "Había un poco de todo, pero la mayoría apoyaba a Carlitos", destacaba Miró.

Que en algunos momentos del partido se vieran bastantes butacas vacías también tiene una explicación, y tiene relación con el momento de salir en las pausas a por una consumición o al aseo: "Tuve que salir al baño durante el cuarto set porque no podía más, no llegué a entrar con el 3-0 y ya me quedé hasta el 4-1. No te dejan entrar y te quedas viéndolo en la tele que hay en el pasillo antes de entrar en la grada", explicó.

Miles de vecinos de Alcaraz sufrieron en El Palmar

Muchos que no pudieron estar en París estaban seguramente en El Palmar sufriendo con Alcaraz, aunque desde la distancia.

Más de un millar de personas vieron juntas en una pantalla gigante instalada en El Palmar la final que el murciano Carlos Alcaraz Garfia, vecino de la localidad, disputó y ganó frente al alemán Alexander Zverev.

¡Así ha celebrado El Palmar la victoria de @carlosalcaraz en Roland Garros!#RolandGarrospic.twitter.com/ibmOHxFb4x — Ayuntamiento de Murcia (@AytoMurcia) June 9, 2024

El Consistorio colocó 800 sillas y repartió 800 abanicos para combatir el calor reinante con temperaturas que superaron con creces los 30 grados a la hora en la que se disputó el choque, desde las tres de la tarde. Además, Estrella de Levante, como patrocinador del evento, aportó 500 sombreros de paja para protegerse igualmente del sol.



Las más de cuatro horas que duró el encuentro, una final intensa y repleta de alternativas, fueron seguidas con mucha expectación y con los aficionados aplaudiendo cada punto conseguido por Alcaraz. Todo ello en un espectáculo que contó con animación.