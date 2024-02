Los transportistas españoles revelan cuántos millones de euros pierden al día por las tractoradas

Los agricultores han estallado en España, como ha ocurrido en otros países como son Francia o Alemania. Estos días, las carreteras españolas viven importantes concentraciones de un sector que ha dicho basta y que ha salido a la calle con los tractores. Esto ha provocado que el tráfico haya sido inusual en varios puntos del país, debido a estas protestas.

Estos parones provocan que los camiones con mercancías no logren circular correctamente, lo que genera un gran dilema. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que se está cumpliendo el derecho de los agricultores a la protesta y la manifestación, y asegura que los servicios públicos funcionan "correctamente" tras el tercer día de movilizaciones del sector terciario.

MURCIA, 06/02/2024.- Decenas de agricultores han cortado la autovía A-30 en dirección Cartagena a la altura del puerto de la Cadena, mientras sigue cortada en dirección Murcia, debido a que centenares de tractores y camiones de agricultores protestan por la difícil situación que atraviesa el campo. EFE/Marcial Guillén

Sin embargo, los transportistas denuncian que esto no es así, y añaden que son los perjudicados de todo esto. Hay que recordar que ya han vivido un drama reciente, cuando los agricultores franceses cortaron las carreteras con España. Por ejemplo, las escenas en La Junquera se hicieron virales en las redes.

"Pedimos que se nos deje trabajar", la reivindicación de los transportistas

En La Linterna, Ángel Expósito entrevistó a Carmelo González, vicepresidente de la Confederación Española de Transportes de Mercancía, que denunció la situación que están viviendo por las protestas. Y sobre todo, pide un equilibrio: apoyan las reivindicaciones, pero pide que, a su vez, les dejen trabajar.

"Los transportistas decimos que apoyamos la reivindicaciones del sector ganadero, pero pedimos que se nos deje trabajar. Siendo los dos esenciales, lo que pedimos es poder circular. Ayer había en las carreteras españolas cerca de 80.000 vehículos parados. No podemos seguir así", le señaló a Expósito.

MADRIDEJOS (TOLEDO), 07/02/2024.- Vista de los atascos de camiones por la concentración de tractores en la A4 a la altura de Madridejos (Toledo) este miércoles, cuando continúan por segundo día y mantienen cortadas grandes vías de circulación, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha Andalucía, Aragón y Murcia, según ha detallado la Dirección General de Tráfico en las últimas horas. EFE/ Ismael Herrero

El gran problema que están viviendo y que ya ocurría con las protestas de los franceses es que un retraso, por leve que sea, puede suponer unas pérdidas muy importantes para ellos. Y son cantidades ciertamente alarmantes, sobre todo en meses en los que la demanda no es tan alta como en otros momentos por tratarse del inicio del año y la subida de los precios.

"Llevábamos dos semanas casi parados en Francia, algo desgraciadamente habitual desde hace muchos años. Veníamos perdiendo 12 millones de euros al día. Producto que no llega a la fábrica, producto que no se vende. Hay fábricas paradas porque no ha llegado la mercancía. Esto ya no se recupera, y más cuando se cae la demanda en estos primeros meses del año. Salvo que venga un año de una actividad importante, y no parece que sea así", insistió el vicepresidente de la Confederación Española de Transportes de Mercancía.

Carmelo González incidió en que apoyan sus reivindicaciones, que llegan, según él, en un momento en el que se encuentran en negociaciones con el Ministerio del Interior sobre algunas cuestiones importantes para ellos: "No tenemos motivos para secundar un paro teniendo en cuenta que estamos negociando con el Ministerio cuestiones que vienen desde 2022, logros que había que desarrollar, con cosas que algunas se quedaron en el tintero. La ley de cadena de transporte permite que no trabajemos a pérdidas".