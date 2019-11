El emotivo momento entre Teresa y su hija Ana, misionera en Camerún, en la visita de 'La Linterna' a Santander

En un programa especial de 'La Linterna de COPE' desde el Hotel Real de Santander ha estado presente el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que ha comentado la actualidad política de nuestro país con Ángel Expósito no sin antes contemplar un emotivo momento entre Teresa, una cántabra de 79 años, y su hija Ana, una de las misioneras pertenecientes a la orden de las Esclavas del Sagrado Corazón que el equipo de 'La Linterna' conoció durante su viaje a Camerún.

Tras contemplar el emotivo e inesperado encuentro entre una madre y su hija, conocer la historia de Ana e incluso llegar a ser invitado a Camerún, un país que recibe una gran ayuda de la provincia de Santander, Revilla ha recordado que tiene en marcha dos misiones, una en Mali y otra en Senegal y ha añadido que “se podía mirar una tercera en Camerún”. “No hay palabras. Con el egoísmo que hay, que haya gente de esta crea esperanza en el ser humano”, comentaba el presidente de Cantabria después de escuchar a Ana.

Al centrar la temática en los temas de los que no se para de hablar en nuestros país Revilla ha declarado que “España, es un gran país”. “A veces somos muy destructivos y solamente nos fijamos en las malas noticias pero vamos a ser dentro de 10 años según la OMS el país donde la gente vive más tiempo y todo ello gracias a una muy buena sanidad. Bloomberg acaba de publicar que somos el país más habitable del mundo. España es el país según dicen ya dentro de tres años que va a recibir más gente de otros sitios, más que Francia y Estados Unidos. Somos el país más solidario del mundo, el país con más organizaciones solidarias del mundo. Este es un país extraordinariamente solidario”, comentaba Miguel Ángel Revilla.

A la pregunta de Expósito de por qué no reconocemos que vivimos en el mejor país del mundo el mandatario cántabro responde que se debe a que “algunas cosas no funcionan bien” pero esa realidad la achaca sobre todo a “la proliferación de un partidismo excesivo en donde no hay rivales sino enemigos”. Una pregunta que hace recordar a Revilla la imagen de Carrillo, la pasionaria, Alberti, Calvo Sotelo y Fraga de cómo fueron capaces de llegar a un acuerdo y firmar una constitución, un hecho que hoy en día ve “imposible”.

Nos encontramos en un momento político complicado, cuatro elecciones en los últimos cuatro años. Siendo estas últimas ya pronosticadas diez días antes de la celebración de las elecciones de abril por Revilla. El presidente cántabro se aventuró asegurando que "la situación política será más complicada de lo que era hace seis meses".