El emotivo aplauso de Julio César Herrero a todas las madres

"A todas las madres.

Me sobran los motivos para aplaudir; me falta tiempo para contar por qué. Porque el próximo domingo no será como otros días de la madre. Porque tras más de seis semanas de encierro, han estado más cerca de algunos que nunca o más lejos de otros que normalmente.

Porque nadie echa en falta a alguien como una madre.

Porque nadie disfruta y se duele con la misma intensidad que una madre.

Para las madres que se llevó el virus.

Para aquellas que lo superaron.

Para las que esperan volver a ver a sus hijos.

Para las que se cruzarán mañana con ellos en la distancia.

Para las que no volverán a escuchar ‘felicidades, mamá’

Para las madres que sacaron tiempo para ayudar a otros.

Para las que se arriesgaron ayudando a otros.

Para las que pusieron en peligro a los suyos por salvar a otros.

Para las que quieren vivir solas; para las que ya no pueden vivir solas.

Para quienes la casa se les ha venido encima; para quienes lo único que les queda es la casa; para las que habrían dado todo por una casa.

Porque todos los días merecen la pena; y porque ninguno sería posible sin ellas.

Para todas ellas, para todas las madres, este aplauso".