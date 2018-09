Apenas unos minutos después de que se hiciera oficial la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Dolors Montserrat, ha asegurado en 'La Linterna' que este hecho "no deja en una situación complicada" al presidente de su formación, Pablo Casado. Montserrat ha defendido que son casos "distintos", ya que en el caso de la ya exministra, se está hablando de "falsedad documental".

En cualquier caso, la popular ha criticado en el programa de Ángel Expósito que el Gobierno que preside Pedro Sánchez está únicamente "ocupado en sus problemas internos porque hemos visto al presidente esta misma tarde alabando a la ministra, esta mañana a Ábalos y a Lastra defendiéndola. Y en cien días ya han dimitido dos ministros. Hoy quien tiene que dar explicaciones es Sánchez"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A DOLORS MONTSERRAT EN 'LA LINTERNA'

Para la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, el ejecutivo socialista es "débil", y ha puesto el ejemplo de la Diada que se ha celebrado en Cataluña este martes: "Cuanto más cede Sánchez, más amenaza Torra. Lo hemos visto en esos discursos ofensivos, fuera de la realidad y ajenos a todo el daño que el separatismo ha hecho a la convivencia, la libertad y a la economía catalana", ha dicho Montserrat.

"Hemos vuelto a ver la exclusión, la Diada de solamente unos catalanes, de la estelada, y no la de todos, la de la convivencia. Hemos visto a un Gobierno ausente, solo preocupado por sus problemas internos, y débil ante el desafío independentista o la desaceleración económica. No está, está ausente", ha criticado en 'La Linterna' la portavoz popular, que ha añadido que esta situación se debe al "pacto oculto que tiene Sánchez con el independentismo, porque no podemos olvidar que está en Moncloa por los votos de Torra"

Sobre la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, Montserrat ha explicado que la conoce de su época como responsable de esa cartera, y ha subrayado que "Si le dejan, puede ser una buena ministra, estoy convencidísima".