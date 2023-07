El doctor Pérez Almeida señala cómo saber si te ha picado la mosca negra y qué hacer: "Puede producir ceguera"

El doctor Esteban Pérez Almeida, médico de COPE y colaborador de La Linterna, explicaba este miércoles que este año, con la entrada del verano, toca hablar de las picaduras de la 'mosca negra', un insecto que está “causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias”, como apunta el director del programa, Ángel Expósito.

Por ello, el experto apunta en La Linterna cómo podemos saber si nos han picado y cómo tenemos que reaccionar, asegurando que, dentro de las posibles consecuencias, está la “ceguera”. Y es que, si bien el año pasado destacamos las picaduras por garrapatas, este año tenemos que destacar las picaduras de la Mosca Negra, un insecto pequeño, entre 2 y 6 mm, mucho menor que la mosca doméstica, de color negro y las alas blancas. “De esta mosca conocemos mas de 50 especies endémicas en España y tiene varias peculiaridades que conviene resaltar”, explica Pérez Almeida.









Cómo pica la mosca negra



Explica Pérez Almeida que la forma de picar, al igual que las garrapatas, “también tiene su aquel”. Y es que la hembra de la mosca negra selecciona la víctima y “sabe que si se acerca a ti y te intenta picar le vas a dar una manotazo”. Así que lo primero que hace es “acercarse y anestesiarte para así poder rasgar la piel de la víctima con sus mandíbulas y, además, para poder darse un festín, añade compuestos farmacológicamente activos entre los que se incluyen inmunomoduladores y antiinflamatorios, de tal forma que junto a los vasodilatadores y anticoagulantes, disponen del tiempo y del flujo de sangre suficiente para poder llenar sus estómagos”, comenta el médico de COPE.

El objetivo de la mosca es obtener los nutrientes necesarios que necesitan los huevos y así dar continuidad a su especie. Los huevos los suele depositar directamente en el agua o bien en plantas o objetos que estén en zonas húmedas. Después la hembra deposita una especie de gelatina sobre los huevos y estos permanecerán húmedos.





Las consecuencias de la picadura

Por lo tanto, el mordisco en sí no duele por el anestésico, no duele en ese momento, explica Pérez Almeida, “porque después el primer síntoma es el de un dolor curioso y a ese dolor, pasadas unas horas ya le sigue la aparición de una ampolla en la zona de la picadura que se acompaña de picor y que en muchos casos no es una sola picadura sino varias”, apunta.



Explica que, mientras en España la picadura de la mosca negra se suele quedar ahí, “en países de Sudamérica y como consecuencia de ella se llegan a producir casos de ceguera, la llamada ceguera de los ríos o oncocercosis que es una enfermedad parasitaria causada por la filaria llamada Onchocerca volvulus y que es transmitida a los humanos precisamente por las moscas negras”.

Picaduras de mosca en el cuerpo de un agricultor / Europapress





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Qué hacer tras las picaduras

Por ello, el médico de COPE avisa a aquellos que ya han sufrido la picadura de que “lo primero y mas importante es aplicar hielo o agua fría en la zona, mantener la extremidad en alto y, en caso de que notes que aquello te pica y va a mas la rojez, puedes utilizar un antihistamínico de los que tienes para la alergia”. Por último asegura que “si la cosa no mejora, acude a tu centro de salud ya que en quizás necesites que te pongan un corticoide”.



Además, señala Pérez Almeida en qué regiones de España está habiendo más picaduras y hay que tener más cuidado: “está dando mas guerra es en Andalucía , Aragon, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia”.